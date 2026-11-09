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Penulis: Ryandi Zahdomo
Senin, 9 November 2026 | 23.08 WIB

Ratusan Pengungsi Afghanistan Geruduk Kedubes Selandia Baru, Polisi Siagakan 218 Personel

Ilustrasi polisi saat menghadapi pencari suaka di Jakarta (Dok Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Ilustrasi polisi saat menghadapi pencari suaka di Jakarta (Dok Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Jajaran Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ratusan personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar oleh ratusan pengungsi asal Afghanistan di depan Kedubes Selandia Baru, Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (9/11).

Aksi massa ini menuntut perhatian khusus terhadap nasib pencari suaka di Indonesia, termasuk desakan penambahan kuota penempatan kembali melalui UNHCR. Aparat kepolisian memastikan pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis demi menjaga ketertiban umum.

Antisipasi pengamanan aksi penyampaian pendapat ini diawali dengan apel kesiapan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Metro Tanah Abang, Kompol Hendi Setiadi. Kegiatan konsolidasi ini melibatkan kekuatan personel gabungan yang berasal dari unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga jajaran polsek setempat.

Dalam apel tersebut, total kekuatan yang disiapkan mencapai 218 personel, dengan 186 personel hadir secara langsung untuk menempati titik-titik pengamanan di sekitar lokasi aksi. Seluruh peserta aksi merupakan elemen pengungsi asal Afghanistan yang berada di wilayah Jakarta.

"Berdasarkan informasi yang diterima, aksi unjuk rasa direncanakan berlangsung dengan perkiraan massa sekitar 300 orang dari elemen pengungsi asal Afghanistan di Jakarta," ujar Kompol Hendi, Senin (9/11).

Dalam penyampaian aspirasinya, massa membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Selandia Baru. Mereka meminta adanya perhatian serta bantuan nyata terhadap kondisi para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Selain itu, massa juga mendesak adanya peningkatan jumlah serta kuota penerimaan kembali pengungsi melalui badan PBB yang menangani urusan pengungsi, UNHCR.

Komitmen Pengamanan Humanis dan Tertib

Menghadapi potensi eskalasi di lokasi kegiatan, kepolisian menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pelayanan yang humanis, persuasif, dan profesional.

Editor: Diar Candra
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