Pelaku Penyerangan Jamaah Masjid Darul Ma'arif Duren Sawit Jaktim Resmi Tersangka

JawaPos.com - Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur resmi menetapkan pria berinisial F sebagai tersangka, dalam kasus penyerangan jamaah serta percobaan pembakaran Masjid Darul Ma'arif, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Penetapan status tersebut dilakukan setelah penyidik menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian.

"Status pelaku penyerangan berinisial F sudah kami naikkan menjadi tersangka," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Made Budi, Senin (9/11).

Disinggung mengenai kondisi kejiwaan tersangka F saat melakukan aksi nekat tersebut, pihak kepolisian menyatakan masih melakukan pendalaman lebih lanjut bersama tim penyidik.

"Saya tanyakan ke penyidik dulu," lanjut Made saat dikonfirmasi mengenai kondisi psikologis pelaku.

Kesaksian Warga Soal Kondisi Pelaku Di sisi lain, saksi di lokasi kejadian bernama Dwi Supiyantoro mengungkapkan bahwa pelaku sempat dimintai keterangan oleh warga tak lama setelah ditangkap.

"Pas diinterogasi ngomongnya masih nyambung," ungkap Dwi.

Menurut Dwi, ia tidak melihat tanda-tanda pelaku berada di bawah pengaruh alkohol. Pelaku yang berpenampilan berkepala plontos dan berbadan kekar itu mampu merespons pertanyaan warga dengan normal.

"Kalau mabuk apa enggaknya saya kurang tahu. Sejauh yang saya lihat dan saya dengar, itu normal," tegasnya.