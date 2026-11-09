Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Senin, 9 November 2026 | 16.49 WIB

3 Jemaah Masjid di Jaktim Alami Luka-luka usai Diserang saat Shalat Subuh, Pelaku Telah Diamankan

Terduga pelaku berinisial F yang melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam terhadap jemaah Masjid Darul Ma’arif, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang terjadi pada Minggu (8/11/2026). (ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya).

JawaPos.com - Kasus penyerangan menggunakan senjata tajam terhadap jemaah yang hendak melaksanakan shalat Subuh, terjadi di Masjid Darul Ma’arif, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Minggu (8/11). Akibat penyerangan tersebut, beberapa jemaah mengalami luka-luka. Sementara pelaku berinisial F telah diamankan aparat kepolisian.

"Peristiwa penyerangan menggunakan senjata tajam tersebut terjadi sekitar pukul 04.15 WIB. Tiga jemaah mengalami luka-luka dan saat ini sudah mendapat penanganan medis," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin (9/11).

Setelah diamankan, terduga pelaku berinisial F kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Timur.

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian, peristiwa tersebut bermula saat pelaksanaan ibadah shalat Subuh berjamaah.

Sejumlah jamaah melihat adanya kobaran api di sekitar pintu masjid dan berupaya memadamkannya.

Namun pada saat bersamaan, terduga pelaku melakukan penyerangan secara mendadak menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan tiga jamaah mengalami luka fisik.

Warga dan jamaah masjid yang berada di lokasi langsung mengamankan terduga pelaku sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian.

Sementara itu, ketiga korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore