3 Jemaah Masjid di Jaktim Alami Luka-luka usai Diserang saat Shalat Subuh, Pelaku Telah Diamankan

JawaPos.com - Kasus penyerangan menggunakan senjata tajam terhadap jemaah yang hendak melaksanakan shalat Subuh, terjadi di Masjid Darul Ma’arif, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Minggu (8/11). Akibat penyerangan tersebut, beberapa jemaah mengalami luka-luka. Sementara pelaku berinisial F telah diamankan aparat kepolisian.
"Peristiwa penyerangan menggunakan senjata tajam tersebut terjadi sekitar pukul 04.15 WIB. Tiga jemaah mengalami luka-luka dan saat ini sudah mendapat penanganan medis," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin (9/11).
Setelah diamankan, terduga pelaku berinisial F kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Timur.
Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian, peristiwa tersebut bermula saat pelaksanaan ibadah shalat Subuh berjamaah.
Sejumlah jamaah melihat adanya kobaran api di sekitar pintu masjid dan berupaya memadamkannya.
Namun pada saat bersamaan, terduga pelaku melakukan penyerangan secara mendadak menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan tiga jamaah mengalami luka fisik.
Warga dan jamaah masjid yang berada di lokasi langsung mengamankan terduga pelaku sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian.
Sementara itu, ketiga korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.
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Jawa Pos
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