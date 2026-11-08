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Penulis: Ryandi Zahdomo
Senin, 9 November 2026 | 02.44 WIB

Remaja yang Dibakar Neneknya di Depok Meninggal Dunia, Alami Luka Bakar Serius

Keluarga membawa jenazah Remaja korban pembakaran oleh neneknya di Depok, LAZ, 17, menuju pemakanan, Minggu (8/11). (Istimewa) - Image

Keluarga membawa jenazah Remaja korban pembakaran oleh neneknya di Depok, LAZ, 17, menuju pemakanan, Minggu (8/11). (Istimewa)

JawaPos.com - Remaja korban pembakaran oleh neneknya di Depok, LAZ, 17, meninggal dunia di Rumah Sakit (RS) Fatmawati, Jakarta Selatan, setelah sempat menjalani penanganan medis intensif akibat luka bakar serius.

Jenazah korban langsung dimakamkan pada Minggu (8/11) sore, sekitar pukul 17.00 WIB di pemakaman dekat kediamannya di kawasan Serua, Depok.

Sejumlah pejabat pemerintah dan pihak terkait dijadwalkan mendatangi rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga korban. 

"Betul (meninggal dunia). Sudah di makamkan tadi sore pukul 17.00 WIB," ujar Tim Kuasa Hukum Keluarga Korban Didy Puji Riyanto, Minggu (8/11).

Sebelumnya, kondisi medis LAZ sempat menunjukkan titik terang setelah menjalani rangkaian tindakan medis intensif. Korban telah menjalani operasi pada ventilator leher dan pembersihan jaringan kulit guna mengantisipasi infeksi.

Dalam perkembangan penanganan medis sebelumnya, korban sempat menunjukkan respons positif berupa pergerakan pada tangan dan kaki, serta mampu mengangguk ketika diajak berbicara. Namun, takdir berkata lain setelah perjuangan panjang melawan luka bakar serius yang dideritanya.

Kronologi Kasus

Sebelumnya diberitakan, seorang nenek berinisial M, 69, tega membakar cucunya sendiri yang berinisial LAZ, 17. Peristiwa tragis ini terjadi di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, pada Senin (26/10).

Peristiwa bermula dari kekesalan pelaku M lantaran tidak kunjung dijemput oleh korban LAZ.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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