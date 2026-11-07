Massa Aksi Women March Jakarta Saling Dorong dengan Polisi usai Diadang ke Monas

JawaPos.com - Aksi demonstrasi Women March Jakarta (WMJ) 2026 sempat diwarnai ketegangan, setelah massa aksi yang mayoritas perempuan diadang aparat kepolisian saat hendak menuju kawasan Monumen Nasional (Monas), Sabtu (7/11).

Situasi sempat memanas hingga terjadi aksi saling dorong antara demonstran dan polisi di kawasan Jalan MH Thamrin dari arah Sarinah menuju Monas.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 07.55–07.58 WIB. Massa aksi mengaku telah menyampaikan pemberitahuan dan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian jauh hari sebelum demonstrasi digelar.

Namun, mereka tetap dihadang oleh aparat saat hendak melanjutkan perjalanan menuju Monas.

Dalam rekaman video yang beredar, terlihat sejumlah peserta aksi terlibat aksi dorong-dorongan dengan polisi yang berjaga. Beberapa demonstran bahkan tampak tergencet di tengah desakan massa dan aparat.

Di tengah situasi tersebut, seorang orator meminta tim advokasi dan pengacara untuk maju bernegosiasi dengan kepolisian.

"Lurus, teman-teman. Teman-teman lawyer dan advokat minta tolong ke depan untuk bernegosiasi karena sudah memberikan informasi untuk kita lurus (ke Monas)," kata orator dari atas mobil komando, Sabtu (7/11).

Meski sempat diadang, sebagian massa aksi berhasil melewati barisan polisi dan melanjutkan perjalanan menuju Monas.

Dalam aksi Women March Jakarta 2026, massa membawa sejumlah tuntutan yang mencakup keadilan ekonomi, penghapusan kekerasan berbasis gender, perlindungan hak tubuh, hingga keadilan ekologis.