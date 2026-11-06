Tak Mau Pengorbanan 2 Tahun Sia-sia, Warga Parung Panjang Tegas Tolak Truk Tambang

JawaPos.com - Warga Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menegaskan penolakan terhadap operasional truk tambang yang melintasi jalan raya di wilayah mereka. Warga khawatir, jalan provinsi yang baru dibangun setelah melalui proses pengerjaan selama dua tahun itu kembali mengalami kerusakan jika kendaraan berat tersebut dibiarkan beroperasi lagi.

Penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Selama puluhan tahun, aktivitas truk pengangkut hasil tambang batu dan tanah menjadi sumber masalah mengakibatkan kerusakan jalan di kawasan Parung Panjang, Rumpin, Cigudeg dan sekitarnya. Kondisi jalan yang berlubang dan rusak tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, menghilangkan nyawa, dan mengganggu kesehatan.

Kini, warga tidak mau persoalan serupa kembali terulang setelah jalan provinsi di Parung Panjang dan sekitarnya diperbaiki dengan cukup serius dalam 2 tahun belakangan.

Mereka bahkan ikut mengawasi kondisi jalan dengan menolak truk tambang kembali melintas. Bagi masyarakat, pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran pemerintah daerah bernilai fantastis harus dijaga agar manfaatnya bisa dirasakan semua warga dalam jangka panjang.

Pembangunan jalan provinsi di kawasan Parung Panjang dan sekitarnya berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Proses pengerjaan jalan yang memakan waktu cukup panjang itu turut memengaruhi aktivitas sehari-hari masyarakat.

Meski harus menghadapi gangguan mobilitas selama pembangunan jalan berlangsung, warga tetap mendukung perbaikan tersebut karena berharap memiliki jalan yang lebih layak dan aman.

Namun, ketika pembangunan mulai mendekati penyelesaian, muncul kekhawatiran kondisi jalan akan kembali mengalami kerusakan akibat kendaraan berat pengangkut material tambang mulai terlihat wara-wiri lagi.

"Sekarang pembangunan jalannya sudah hampir rampung, hanya tinggal beberapa titik lagi. Jangan sampai pembangunan jalan selama 2 tahun ini dirusak lagi oleh truk-truk tambang. Sangat tidak sebanding dengan pengorbanan warga dan anggaran pembangunan yang telah dikeluarkan," ungkap Fikri, salah satu warga Parung Panjang kepada JawaPos.com.