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Penulis: Ryandi Zahdomo
Jumat, 6 November 2026 | 02.00 WIB

Camat Tanah Abang Kantongi Nilai 100 dari Pramono Usai Ungkap Cara Atasi Premanisme

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Camat Tanah Abang Dwiarti Indriani Utami. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Camat Tanah Abang Dwiarti Indriani Utami. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan apresiasi tinggi dengan nilai sempurna kepada Camat Tanah Abang, Dwiarti Indriani Utami.

Penilaian tersebut diberikan setelah sang camat memaparkan strategi komprehensif dalam menata kawasan pusat perekonomian tersebut, termasuk penyelesaian masalah premanisme yang kerap berulang.

Apresiasi itu disampaikan langsung oleh Pramono di hadapan awak media usai menggelar rapat terbatas tingkat kecamatan di kantor Kecamatan Tanah Abang, Kamis (5/11).

Pramono menceritakan rekam jejak kepemimpinan Dwiarti di wilayah tersebut sebelum akhirnya memegang kendali penuh sebagai camat.

Menurutnya, pemaparan yang disampaikan menunjukkan penguasaan lapangan yang sangat matang.

"Saya sebelumnya ingin memberikan kesempatan kepada Bu Camat. Jadi Bu Camat ini dulu Sekcam, kemudian menjadi Wakil Camat, sekarang menjadi Camat. Tadi presentasinya saya nilai 100," ujar Pramono.

Pendekatan Holistik Atasi Premanisme di Tanah Abang

Camat Tanah Abang Dwiarti Indriani Utami menjelaskan, wilayahnya memiliki daya tarik ekonomi yang tinggi. Hal ini kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi maupun golongan.

"Jadi terkait premanisme di Tanah Abang. Intinya Tanah Abang itu pusat perekonomian yang memang banyak membuat orang tertarik untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan bagi diri sendiri atau golongan," ungkap Utami.

Untuk mengatasi masalah tersebut secara permanen, Pemprov DKI Jakarta bersama jajaran kecamatan akan menerapkan penataan kawasan secara menyeluruh guna menelusuri akar permasalahan yang ada.

Editor: Sabik Aji Taufan
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