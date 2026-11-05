Ledakan Efek LPG Bocor di Kebon Jeruk Jakbar, 10 Rumah Rusak, Warga Luka-luka

JawaPos.com - Sebuah ledakan akibat kebocoran tabung gas LPG terjadi di permukiman padat di Kampung Guji Baru, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Kamis (5/11) dini hari.

Ledakan itu merusak sedikitnya 10 rumah warga dan mengakibatkan sejumlah orang dilarikan ke rumah sakit usai mengalami luka-luka.

Dentuman yang terjadi saat warga sedang menjalankan ibadah salat subuh ini memicu kepanikan luar biasa di kawasan tersebut.

Getaran hebat di lokasi kejadian bahkan membuat sejumlah penghuni sempat mengira telah terjadi ledakan bom.

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"Pas waktu salat subuh. Tiba-tiba langsung ada suara getaran, di otak saya kayak bom gitu. Enggak ada jeda, soalnya kencang banget getarannya," ujar Siti Aminah, warga setempat, saat ditemui di lokasi kejadian, Kamis (5/11).

Insiden ini diduga bermula ketika seorang warga berniat menyalakan kompor untuk merebus air setelah bangun tidur.

Namun, ketika api dinyalakan, seketika terjadi ledakan hingga merusak bangunan di sekitarnya.

Kepanikan senada dirasakan Rogayah, warga yang baru saja kembali dari pasar. Ia sempat mengira suara dentuman berasal dari dapur rumahnya sendiri.

Kuatnya ledakan bahkan membuat pintu rumahnya terlepas dan bagian plafon ikut jebol.