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Penulis: Ryandi Zahdomo
Kamis, 5 November 2026 | 16.10 WIB

Sidang Ijazah Jokowi di PN Jaktim Hari Ini, Cek Jalur Pengalihan Arus Lalu Lintasnya 

Presiden ke-7 RI yang juga politikus Partai Solidaritas Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). (PSI)

 
JawaPos.com - Aparat kepolisian memberlakukan rekayasa arus lalu lintas di sekitar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11). Kebijakan ini diterapkan seiring dengan digelarnya sidang lanjutan kasus dugaan ijazah palsu yang menghadirkan Presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi secara langsung sebagai saksi.

Kapolsek Cakung Kompol Tri Andre Putra menerangkan, penutupan sementara dan pengalihan arus mulai diberlakukan sejak pukul 06.00 WIB di Jalan Dr Soemarno hingga selesai.

Bagi pengendara dari arah Jalan Raya Penggilingan yang hendak melintas melewati PN Jakarta Timur menuju kawasan Eramas, akses tersebut untuk sementara tidak dapat dilintasi.

Pihak kepolisian mengarahkan arus kendaraan menuju Jalan Komarudin.

"Kemudian di ujung jalan sebelum Indomaret, pengendara diarahkan untuk putar balik melewati pinggir tol dan Eramas. Setelah sampai di ujung jalan sebelum kolong jembatan Wali Kota, kendaraan warga yang akan ke Eramas boleh melawan arus dan nantinya petugas lalu lintas yang mengarahkan," ujar Tri Andre, Kamis (5/11).

Sementara itu, arus lalu lintas dari arah flyover Pondok Kopi menuju PN Jakarta Timur juga dialihkan melalui Jalan Komarudin.

Melalui jalur alternatif ini, pengendara nantinya akan kembali terhubung dengan Jalan Raya Penggilingan.

Pengamanan Ketat Sidang Roy Suryo dan dr Tifa

Selain rekayasa lalu lintas, aparat gabungan juga bersiaga penuh mengamankan jalannya persidangan. Pengamanan dilakukan secara ketat untuk mengantisipasi potensi membludaknya massa dari dua kubu yang berbeda, yakni pendukung Roy Suryo–dr Tifa dan kelompok Pro Jokowi (Projo).

Editor: Kuswandi
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