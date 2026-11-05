Sidang Ijazah Jokowi di PN Jaktim Hari Ini, Cek Jalur Pengalihan Arus Lalu Lintasnya 

JawaPos.com - Aparat kepolisian memberlakukan rekayasa arus lalu lintas di sekitar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11). Kebijakan ini diterapkan seiring dengan digelarnya sidang lanjutan kasus dugaan ijazah palsu yang menghadirkan Presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi secara langsung sebagai saksi.
Kapolsek Cakung Kompol Tri Andre Putra menerangkan, penutupan sementara dan pengalihan arus mulai diberlakukan sejak pukul 06.00 WIB di Jalan Dr Soemarno hingga selesai.
Bagi pengendara dari arah Jalan Raya Penggilingan yang hendak melintas melewati PN Jakarta Timur menuju kawasan Eramas, akses tersebut untuk sementara tidak dapat dilintasi.
Pihak kepolisian mengarahkan arus kendaraan menuju Jalan Komarudin.
"Kemudian di ujung jalan sebelum Indomaret, pengendara diarahkan untuk putar balik melewati pinggir tol dan Eramas. Setelah sampai di ujung jalan sebelum kolong jembatan Wali Kota, kendaraan warga yang akan ke Eramas boleh melawan arus dan nantinya petugas lalu lintas yang mengarahkan," ujar Tri Andre, Kamis (5/11).
Sementara itu, arus lalu lintas dari arah flyover Pondok Kopi menuju PN Jakarta Timur juga dialihkan melalui Jalan Komarudin.
Melalui jalur alternatif ini, pengendara nantinya akan kembali terhubung dengan Jalan Raya Penggilingan.
Pengamanan Ketat Sidang Roy Suryo dan dr Tifa
Selain rekayasa lalu lintas, aparat gabungan juga bersiaga penuh mengamankan jalannya persidangan. Pengamanan dilakukan secara ketat untuk mengantisipasi potensi membludaknya massa dari dua kubu yang berbeda, yakni pendukung Roy Suryo–dr Tifa dan kelompok Pro Jokowi (Projo).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan
Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022