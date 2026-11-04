Operasi Narkoba di Tanah Abang Amankan 18 Orang, Hanya 1 yang Hasil Urinenya Negatif

JawaPos.com - Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat membongkar sebuah lapak yang diduga kuat menjadi sarang penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Jatibunder Dalam, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam operasi senyap yang digelar pada Selasa (3/11) dini hari, petugas mengamankan sebanyak 18 orang di lokasi.

Penggerebekan ini bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Berbekal informasi tersebut, Tim Opsnal Unit III Satresnarkoba langsung bergerak cepat menerjunkan Operasi Sarang Narkoba (OSN) sekitar pukul 00.30 WIB.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Dr. Reynold E.P. Hutagalung menegaskan pengungkapan kasus ini merupakan wujud respons kepolisian terhadap aduan publik. Ia mengapresiasi keberanian warga yang aktif melapor demi menyelamatkan lingkungan sekitar.

"Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya. Kami mengapresiasi keberanian masyarakat dalam memberikan informasi kepada kepolisian," ujar Kombes Pol. Reynold pada Rabu (4/11).

Menurutnya, kolaborasi antara warga dan aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam memutus rantai peredaran gelap narkoba di perkotaan.

Belasan Paket Sabu dan Alat Hisap Disita

Saat penggerebekan berlangsung, petugas mendapati belasan orang yang sedang maupun baru saja selesai mengonsumsi barang haram tersebut.

Dari hasil penggeledahan di lokasi lapak, polisi menemukan 15 paket plastik klip berisi sabu dengan berat bruto mencapai 17,45 gram.

Paket sabu tersebut diduga kuat merupakan milik seseorang berinisial T yang kini tengah diburu polisi. Terduga pelaku T berhasil melarikan diri saat petugas menyatroni lokasi.