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Penulis: Ryandi Zahdomo
Rabu, 4 November 2026 | 00.00 WIB

Kunjungi Eks Warga Bantaran Rel, Dony Oskaria Janjikan Hidup Layak dan Fasilitas Olahraga

COO Danantara Dony Oskaria tinjau Hunian Senen, Jakarta Pusat, Selasa (3/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

COO Danantara Dony Oskaria tinjau Hunian Senen, Jakarta Pusat, Selasa (3/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, meninjau langsung ke Hunian Senen, Jakarta Pusat, yang kini ditempati oleh puluhan kepala keluarga eks warga bantaran rel Pasar Gaplok Kramat, Selasa (3/11).

Dalam kunjungan tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk kendala akses pendidikan bagi anak-anak mereka.

Didampingi oleh Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, Dony menyusuri lingkungan permukiman dan menengok langsung kondisi di dalam unit rumah warga.

Suasana dialog tampak cair ketika sejumlah warga memanfaatkan momen tersebut untuk mengadukan tantangan mobilitas sekolah pascarelokasi.

"Pak dulu anak saya jalan kaki bisa ke sekolah, kalau sekarang harus naik ojek, ongkosnya jadi mahal, tolong dibantu pak supaya bisa gampang pindahnya," ujar seorang ibu kepada Dony.

Menanggapi aduan tersebut, Dony langsung menginstruksikan Bobby beserta tim KAI untuk membantu proses perpindahan sekolah anak-anak warga agar lebih dekat dan terjangkau dari Hunian Senen.

"Ada juga tadi beberapa concern karena alamat mereka kan di kampung, tidak bisa masuk ke sini, nanti kita akan urus. Bahwa tujuannya bukan per zonasi-zonasi itu. Sekarang semua rakyat, anak-anak kita, itu harus bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik," tegas Dony.

Hidup Lebih Layak dan Janji Fasilitas Olahraga Baru

Berdasarkan data pengelola, Hunian Senen saat ini memiliki kapasitas total 290 unit. Kompleks ini telah dihuni oleh 69 KK yang mencakup 215 jiwa selama kurang lebih empat bulan terakhir.

"Ini bukti nyata kita memindahkan saudara-saudara kita yang tadinya tinggalnya di bantaran rel, sebagian besar pekerjaan mereka adalah pemulung. Nah, saat ini bisa dilihat bagaimana kehidupan mereka sekarang, dan sangat bahagia ya," ungkap Dony.

Editor: Sabik Aji Taufan
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