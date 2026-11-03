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Penulis: Ryandi Zahdomo
Selasa, 3 November 2026 | 18.33 WIB

Pemprov DKI Jakarta Beri Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Sampai Akhir 2026

Ilustrasi mengurus pajak kendaraan bermotor di Samsat. (Juliana Christy/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi mengurus pajak kendaraan bermotor di Samsat. (Juliana Christy/Jawa Pos)

JawaPos.com - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan pembebasan atau pemutihan sanksi administratif berupa denda, untuk keterlambatan pembayaran Pajak.

Pajak yang dimaksud adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijaka ini berlaku mulai 2 November hingga 31 Desember 2026.

Kebijakan ini tertuang secara resmi dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0022 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 28 Oktober 2026.

Program pemutihan ini dihadirkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk merampungkan kewajiban perpajakan dengan mempertimbangkan berbagai dinamika kebutuhan hidup sehari-hari.

Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk membangun hubungan pelayanan perpajakan yang jauh lebih responsif serta humanis bagi warga.

"Pemerintah memahami bahwa dalam menjalani aktivitas sehari-hari, masyarakat memiliki berbagai prioritas yang terkadang memengaruhi kemampuan maupun kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan tepat waktu," ujar Lusiana.

Melalui skema tersebut, wajib pajak diberikan keleluasaan untuk menata kembali kewajiban perpajakan mereka.

Warga dapat melunasi pajak kendaraan tanpa harus terbebani oleh tambahan sanksi administratif akibat keterlambatan setoran terutang.

Pembebasan Denda Diberikan Secara Otomatis

Salah satu kemudahan utama dalam kebijakan ini adalah mekanisme pelaksanaannya yang dilakukan secara otomatis.

Wajib pajak tidak perlu direpotkan dengan proses pengajuan permohonan khusus ke kantor pelayanan.

Editor: Bayu Putra
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