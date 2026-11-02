Realisasi Investasi Jakarta Tembus Rp 249,3 T, Pramono Gaet Investor Kejar Target Top 20 Kota G 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri)
JawaPos.com - Realisasi investasi Provinsi DKI Jakarta mencatatkan rekor tertinggi secara nasional dengan nilai mencapai Rp249,3 triliun sepanjang Januari hingga September 2026. Capaian ini menyumbang sekitar 16,2 persen terhadap total investasi Indonesia.
Untuk menjaga laju tren positif tersebut, Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama para investor guna memacu pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, serta melesatkan daya saing Jakarta menuju jajaran 20 besar kota global pada 2045.
Langkah strategis ini ditegaskan Gubernur Pramono saat menghadiri acara High Tea Reception East Ventures x Jakarta City Government di Balairung, Balai Kota Jakarta, Senin (2/11). L
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperluas jejaring investasi sekaligus mempererat kerja sama Pemprov DKI dengan pelaku usaha dan ekosistem startup.
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Gubernur Pramono menuturkan, Jakarta memiliki fondasi ekonomi yang sangat tangguh untuk terus bertumbuh sebagai pusat bisnis utama.
Pada triwulan II 2026, laju pertumbuhan ekonomi Jakarta menyentuh 5,52 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,29 persen. Jakarta turut menopang 16,32 persen dari total perekonomian Indonesia.
"Kinerja ekonomi Jakarta masih kuat, hal ini terbukti dari pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2026 yakni 5,52 persen, di atas nasional 5,29 persen. Kemudian kontribusi terhadap perekonomian Indonesia yang sekitar 16,32 persen," ujar Pramono.
Gubernur Pramono menekankan, lonjakan investasi harus mampu membawa dampak langsung bagi masyarakat luas.
Manfaat nyata tersebut diwujudkan lewat pembukaan lapangan kerja baru, alih teknologi, hingga penguatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
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