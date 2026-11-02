Jalan Layang Non Tol Antasari Ditutup Dini Hari Tiap Akhir Pekan untuk Hentikan Balap Liar

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menutup akses Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Antasari mulai Sabtu dini hari, 14 November 2026, pukul 00.00 hingga 04.00 WIB. Kebijakan ini diputuskan untuk menghentikan maraknya aktivitas balap liar.
Penutupan akses ini berlaku rutin setiap akhir pekan, yakni pada Jumat malam (Sabtu dini hari) dan Sabtu malam (Minggu dini hari).
Penutupan dengan portal tersebut diambil untuk merespons aduan masyarakat serta meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas di wilayah Jakarta Selatan.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, skema ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
"Pemasangan portal di JLNT Antasari merupakan tindak lanjut arahan Bapak Gubernur untuk merespons laporan masyarakat terkait balap liar. Langkah ini diharapkan dapat mencegah aktivitas balap liar, mendukung keselamatan, dan ketertiban lalu lintas, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat," ujar Budi Awaluddin, Senin (2/11).
Penyebab dan 5 Titik Penyekatan Portal
Untuk memastikan pengamanan optimal, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan berkolaborasi dengan Polres Metro Jakarta Selatan memasang portal penutup di lima lokasi strategis.
Titik penyekatan portal mencakup on ramp Masjid Al Ittihadam (Al Itushom), off ramp Pasar Cipete, on ramp Blok M, serta on ramp dan off ramp di depan Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.
Penutupan perdana akan diawali dengan apel siaga gabungan pada Jumat malam, 13 November 2026, pukul 22.00 WIB di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.
"Petugas akan melakukan pengamanan lalu lintas dan menutup akses masuk JLNT Antasari menggunakan portal serta barier atau traffic cone di depannya, sehingga arus lalu lintas mengalir keluar dari rute masuk JLNT Antasari," papar Budi.
Tahap Sosialisasi dan Pengawasan Lapangan
Sebelum aturan penutupan fisik berlaku efektif, Pemprov DKI menjalankan masa sosialisasi dari 30 Oktober hingga 13 November 2026.
Sosialisasi disebarkan lewat spanduk di 10 titik lokasi serta publikasi masif melalui media sosial.
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