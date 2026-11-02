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Penulis: Ryandi Zahdomo
Selasa, 3 November 2026 | 04.11 WIB

Edarkan Uang Palsu Rp 20 Juta untuk Beli Narkoba, Pria Dicokok di Cengkareng, Satu Pelaku DPO

Polsek Cengkareng tangkap pria berinisial NA dengan uang palsu Rp 20 juta di Ruko Mutiara Taman Palem. (Istimewa) - Image

Polsek Cengkareng tangkap pria berinisial NA dengan uang palsu Rp 20 juta di Ruko Mutiara Taman Palem. (Istimewa)

JawaPos.com - Jajaran Unit Reskrim Polsek Cengkareng menggagalkan peredaran uang palsu senilai Rp 20 juta di kawasan Ruko Mutiara Taman Palem, Cengkareng Timur, Jakarta Barat.

Dalam operasi ini, polisi mengamankan seorang pria berinisial NA, 31, sementara satu rekan terduga pelaku berinisial FA alias Ais kini buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan transaksi menggunakan uang palsu. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Cengkareng bergerak cepat melakukan penyelidikan di lapangan.

Pada Sabtu (31/10) sekitar pukul 23.40 WIB, petugas mendapati NA tengah berada di lokasi sasaran dan langsung melakukan penyergapan.

Pemeriksaan tas yang dibawa pelaku membuahkan hasil temuan berupa gepokan uang pecahan Rp 100.000 yang diduga palsu dengan total nilai mencapai Rp 20 juta.

Kapolsek Cengkareng AKP Rahis Fadhlillah menjelaskan, NA mengaku mendapatkan pasokan uang palsu tersebut atas perintah FA alias Ais.

"Dari hasil pemeriksaan terhadap tas yang dibawa, petugas menemukan uang pecahan Rp 100.000 yang diduga palsu dengan total nilai mencapai Rp 20 juta," ujar AKP Rahis Fadhlillah saat dikonfirmasi, Senin (2/11).

Berdasarkan pengakuan NA, penyidik langsung melakukan pengembangan dengan mendatangi kediaman FA di wilayah Sukmajaya, Depok.

Namun, saat petugas tiba di lokasi, terduga pelaku tidak berada di tempat dan kini masih dalam pengejaran.

Jejak Pembelian Etomidate

Editor: Estu Suryowati
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