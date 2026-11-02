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Penulis: Ryandi Zahdomo
Selasa, 3 November 2026 | 05.00 WIB

Kemenhub Ungkap Truk Molen Maut di Bekasi Tak Uji Kir 6 Tahun, KNKT Dikerahkan Untuk Investigasi

Kecelakaan maut truk molen di Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Minggu (1/11). (Istimewa) - Image

Kecelakaan maut truk molen di Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Minggu (1/11). (Istimewa)

JawaPos.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan fakta baru terkait kecelakaan maut truk molen di Jalan Cut Mutia, Rawalumbu, Kota Bekasi, yang menewaskan enam orang pada Minggu (1/11).

Armada bernomor polisi B 9548 MV tersebut ternyata terbukti mengabaikan keselamatan jalan dengan tidak melakukan uji berkala kendaraan (kir) selama enam tahun.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi yang menimpa para warga di halte bus tersebut, sekaligus memastikan investigasi mendalam tengah berjalan.

"Berdasarkan hasil pengecekan Ditjen Perhubungan Darat, truk molen yang terlibat kecelakaan tidak melakukan uji berkala kendaraan atau uji kir selama 6 tahun," tegas Aan, Senin (2/11).

Menindaklanjuti insiden fatal ini, Kemenhub langsung berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan kepolisian untuk mengurai penyebab teknis di lapangan.

"Saat ini tengah dilakukan pendalaman penyebab terjadinya kecelakaan oleh petugas kepolisian, petugas Dinas Perhubungan setempat, serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)," ujar Aan.

Tak hanya mengusut pengemudi, Ditjen Perhubungan Darat memastikan akan memanggil manajemen perusahaan pemilik armada truk molen tersebut untuk proses klarifikasi dan pembinaan ketat.

Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti kewajiban pengujian berkala serta penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU).

Kronologi Truk Hilang Kendali Hantam Halte BSI

Insiden berdarah itu bermula saat truk molen bermuatan semen melaju dari arah Unisma menuju Rawa Panjang sekitar pukul 16.30 WIB. Saat melintasi jalan menurun di jembatan depan Universitas Bina Sarana Informatika (BSI), kendaraan mendadak mengalami kegagalan fungsi pengereman.

Editor: Sabik Aji Taufan
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