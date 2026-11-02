Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Penulis: Ryandi Zahdomo
Selasa, 3 November 2026 | 03.04 WIB

Sopir Truk Molen Maut di Bekasi Resmi Jadi Tersangka, Rem Blong Jadi Pemicu?

Sebuah truk molen bernomor polisi B 9548 MV terguling di Jalan Raya Cut Mutia, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Minggu (1/11) sore. (Surya Bagus/Radar Bekasi) - Image

Sebuah truk molen bernomor polisi B 9548 MV terguling di Jalan Raya Cut Mutia, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Minggu (1/11) sore. (Surya Bagus/Radar Bekasi)

JawaPos.com - Polres Metro Bekasi Kota resmi menetapkan sopir truk molen berinisial TM sebagai tersangka dalam insiden kecelakaan maut di Jalan Cut Mutia, Rawalumbu, Kota Bekasi.

Tragedi yang terjadi pada Minggu (1/11) sore tersebut mengakibatkan enam orang meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka-luka.

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Putu Kholis Aryana membenarkan penetapan status hukum terhadap pengemudi tersebut.

Menurutnya, keputusan ini diambil berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan mendalam, serta bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP).

"Benar, telah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Kombes Pol Putu Kholis Aryana, Senin (2/11).

Ia menjelaskan, penetapan tersangka didasarkan pada peran vital pengemudi saat insiden maut itu berlangsung, di mana kendaraan berat yang dikendarakannya menghantam sejumlah warga hingga jatuh korban jiwa.

Detik-Detik Truk Hilang Kendali di Rawalumbu

Sebelumnya diberitakan, kecelakaan bermula ketika truk molen bernomor polisi B 9548 MV melaju dari arah Unisma menuju Rawa Panjang sekitar pukul 16.30 WIB. Saat melintasi jalan menurun di jembatan depan kampus BSI, kendaraan mendadak tidak terkendali.

Kanit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Metro Bekasi Kota Iptu Rojali mengungkapkan, pengemudi sempat menyadari kondisi darurat tersebut. Berdasarkan keterangan pengemudi dan saksi-saksi, rem kendaraan dilaporkan tidak berfungsi dengan baik.

"Pengemudi menerangkan bahwa dirinya sudah tidak bisa mengendalikan kendaraan karena tidak dapat melakukan pengereman," ungkap Iptu Rojali.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Truk Molen Tewaskan 6 Orang di Bekasi, Jasa Raharja Beri Korban Santunan Rp 50 Juta - Image
Bisnis

Truk Molen Tewaskan 6 Orang di Bekasi, Jasa Raharja Beri Korban Santunan Rp 50 Juta

Senin, 2 November 2026 | 16.18 WIB

BPKN Ingatkan Risiko Kelangkaan Air Galon jika Truk Sumbu 3 Dibatasi Saat Nataru - Image
Ekonomi

BPKN Ingatkan Risiko Kelangkaan Air Galon jika Truk Sumbu 3 Dibatasi Saat Nataru

Jumat, 30 Oktober 2026 | 02.35 WIB

Truk Tambang 100 Ton Komatsu HD785-7 Hybrid EREV Mulai Diuji di Indonesia - Image
Otomotif

Truk Tambang 100 Ton Komatsu HD785-7 Hybrid EREV Mulai Diuji di Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 21.01 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

5

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

6

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

10

Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore