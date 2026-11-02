Sopir Truk Molen Maut di Bekasi Resmi Jadi Tersangka, Rem Blong Jadi Pemicu?

Sebuah truk molen bernomor polisi B 9548 MV terguling di Jalan Raya Cut Mutia, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Minggu (1/11) sore. (Surya Bagus/Radar Bekasi)
JawaPos.com - Polres Metro Bekasi Kota resmi menetapkan sopir truk molen berinisial TM sebagai tersangka dalam insiden kecelakaan maut di Jalan Cut Mutia, Rawalumbu, Kota Bekasi.
Tragedi yang terjadi pada Minggu (1/11) sore tersebut mengakibatkan enam orang meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka-luka.
Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Putu Kholis Aryana membenarkan penetapan status hukum terhadap pengemudi tersebut.
Menurutnya, keputusan ini diambil berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan mendalam, serta bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP).
"Benar, telah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Kombes Pol Putu Kholis Aryana, Senin (2/11).
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Ia menjelaskan, penetapan tersangka didasarkan pada peran vital pengemudi saat insiden maut itu berlangsung, di mana kendaraan berat yang dikendarakannya menghantam sejumlah warga hingga jatuh korban jiwa.
Sebelumnya diberitakan, kecelakaan bermula ketika truk molen bernomor polisi B 9548 MV melaju dari arah Unisma menuju Rawa Panjang sekitar pukul 16.30 WIB. Saat melintasi jalan menurun di jembatan depan kampus BSI, kendaraan mendadak tidak terkendali.
Kanit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Metro Bekasi Kota Iptu Rojali mengungkapkan, pengemudi sempat menyadari kondisi darurat tersebut. Berdasarkan keterangan pengemudi dan saksi-saksi, rem kendaraan dilaporkan tidak berfungsi dengan baik.
"Pengemudi menerangkan bahwa dirinya sudah tidak bisa mengendalikan kendaraan karena tidak dapat melakukan pengereman," ungkap Iptu Rojali.
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