Pramono Anung Lantik Duta Antihoaks 2026 untuk Perangi Hoaks di Kalangan Pelajar

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengukuhkan Winda dari SMAN 68 Jakarta dan Muhammad Ibrahim Gumay dari SMAN 71 Jakarta sebagai Duta Antihoaks Jakarta 2026 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/11).

Kedua pelajar tersebut terpilih usai menyisihkan 356 peserta dari 119 SMA negeri demi mengemban misi literasi digital di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Langkah ini diambil Pemprov DKI Jakarta untuk membendung gempuran informasi palsu yang kian marak di media sosial. Keterlibatan generasi muda dinilai menjadi kunci utama mengingat intensitas interaksi mereka yang sangat tinggi dengan dunia digital.

Melalui program ini, pemerintah daerah ingin menanamkan budaya berpikir kritis serta membiasakan masyarakat melakukan verifikasi fakta sebelum menyebarkan suatu konten.

Gubernur Pramono Anung menyoroti bahwa tantangan utama masyarakat saat ini bukan lagi soal aksesibilitas teknologi, melainkan kemampuan menyaring informasi yang sahih dari yang menyesatkan.

"Apalagi, mereka sehari-hari sangat dekat dengan media sosial dan menjadi bagian dari ekosistem digital. Acara ini juga untuk melibatkan anak-anak muda dalam berpikir kritis terhadap apa yang terjadi sebenarnya," ujar Gubernur Pramono.

Sejatinya, Jakarta mencatatkan raihan mengesankan dengan meraih skor tertinggi secara nasional dalam Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025, yakni sebesar 56,97.

Meski begitu, tingginya angka tersebut wajib diimbangi dengan kejelian publik dalam mengenali serta memilah berita bohong.

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