Dukung MBG, HMI Kota Bogor Dorong Konsep BGN 2.0 Perkuat Tata Kelola dan Pengawasan

Kabupaten Malang dilaporkan sudah menerapkan skema baru Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan model prasmanan sejak Senin lalu (5/10) hingga saat ini, Jumat (9/10)/(Radar Malang)
JawaPos.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor menyatakan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian rakyat.
Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor, Moeltazam, menilai MBG dapat memberikan manfaat ekonomi bagi petani, pedagang, UMKM, dan tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok pangan. Namun, manfaat tersebut perlu dipastikan melalui pengadaan yang transparan dan pelibatan pelaku usaha lokal.
HMI Kota Bogor juga menyoroti transformasi tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) melalui konsep BGN 2.0 di bawah kepemimpinan Sudaryono. Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pengawasan, serta mendorong pelaksanaan MBG yang lebih efektif dan akuntabel.
Menurut Moeltazam, perubahan tata kelola harus dibuktikan melalui perbaikan nyata, mulai dari kualitas dan keamanan makanan, ketepatan sasaran, hingga transparansi penggunaan anggaran.
“Dukungan terhadap MBG bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Jika ditemukan kekeliruan, harus ada pemeriksaan, evaluasi, dan perbaikan agar program ini berjalan sesuai tujuan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengawasan perlu melibatkan pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa. Setiap persoalan yang ditemukan harus ditindaklanjuti secara objektif agar tidak terulang dan tidak merugikan penerima manfaat.
HMI Kota Bogor juga menyatakan siap kobalorasi dengan para stakeholder program MBG di Kota Bogor. Kolaborasi diperlukan agar pelaksanaan program strategis ini bisa berjalan dengan baik.
“Kami apresiasi kerja keras yang selama ini sudah dilakukan oleh Kepala KPPG Bogor, korwil, korcam, hingga kepala SPPG. Tentunya hal-hal yang kurang perlu ditingkatkan agar semakin lebih baik lagi”, ujar Moeltazam.
HMI Cabang Kota Bogor menyatakan siap mengawal pelaksanaan MBG melalui kajian, penyampaian aspirasi, dan kritik yang konstruktif. Bagi HMI, pengawasan bukan untuk melemahkan program, melainkan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“MBG harus mampu menciptakan masyarakat yang lebih sehat sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Karena itu, dukungan harus berjalan beriringan dengan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan,” tutup Moeltazam.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022