Ribuan Polisi Gerebek Kampung Bahari, 26 Orang Ditangkap Terkait Narkoba

JawaPos.com - Sebanyak 1.800 personel gabungan menyerbu Kampung Bahari, Jakarta Utara, dan mengamankan 26 orang yang diduga bandar, pengedar, hingga pemakai narkoba, Minggu (1/11/2026) pagi.

Dalam operasi yang digelar Polda Metro Jaya bersama Bareskrim Polri dan BNN ini, petugas menyita ratusan gram sabu, ribuan butir ekstasi, senjata tajam, hingga mesin pencetak ekstasi.

Personel Brimob bersenjata lengkap serta kendaraan taktis dikerahkan untuk menyisir permukiman penduduk.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menjelaskan, pihaknya menerapkan strategi penyergapan serentak guna mencegah para pelaku melarikan diri dari target operasi.

"Kita melakukan penggerebekan dari berbagai sisi. Ada dari berbagai arah, ya. Oleh karena itu kita lakukan serempak, kemudian kita berkolaborasi dengan semua pihak, dari BNN, dari Bareskrim, kemudian dari Polda Metro Jaya, Brimob, dan lain sebagainya," ujar Bismo di lokasi, Minggu (1/11).

Operasi gabungan ini turut melibatkan instansi terkait untuk memastikan penyisiran berjalan maksimal dan menjangkau seluruh titik rawan di kawasan tersebut.

Sita Sabu, Ganja, hingga Mesin Pencetak Ekstasi

Dari hasil penyisiran menyeluruh, petugas mengamankan total 26 orang beserta sejumlah barang bukti bernilai besar.

Barang bukti yang disita meliputi ratusan gram sabu, ganja, ribuan butir pil ekstasi, bong, alat pengemas narkotika, hingga senjata tajam dan senjata api.