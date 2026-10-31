DKI Bayar Kompensasi Rp 362 Miliar ke Bekasi, DPRD Wanti-Wanti Pengurangan Sampah

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diingatkan agar tidak terlena dan terus menggenjot pengurangan volume sampah harian, meski telah menggelontorkan dana kompensasi pengelolaan sampah senilai Rp362 miliar kepada Pemerintah Kota Bekasi.

Peringatan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak.

Menurutnya, pembayaran kompensasi ini tidak boleh menjadi alasan bagi Pemprov DKI untuk mengendurkan upaya penanganan sampah di tingkat hulu.

"Saya ingin mewanti-wanti agar Pemprov DKI tidak melupakan tugasnya untuk terus mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan oleh Jakarta. Bukan berarti dengan kita menyetor Rp362 miliar kepada Bekasi itu, kita bisa terus-terusan membuang sampah ke sana," ujar dikutio, Sabtu (31/10).

Tantangan Pengolahan Sampah Jakarta Berdasarkan data terkini, kapasitas pengolahan sampah di ibu kota masih menyentuh angka 20,26 persen pada Kuartal 3 dan Kuartal 4 tahun 2026.

Sementara itu, lebih dari separuh total sampah harian warga Jakarta masih dikirim ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Josephine menekankan bahwa pembukaan TPST Bantargebang sifatnya hanya sementara. Karena itu, pemilahan sampah dari sumber harus dimasifkan agar ketergantungan terhadap TPST tersebut dapat segera ditekan.

"Sampai dengan saat ini, Jakarta baru bisa mengolah sekitar 20 persen sampah-sampah kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Seiring dengan Bantargebang tetap dibuka secara sementara waktu, dan di sini saya tekankan kembali hanya sementara, kita juga perlu mengejar pemilahan sampah-sampah dari sumber," paparnya.