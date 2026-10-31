Dsikominfotik Luncurkan JAK-Respind untuk Percepat Koordinasi Penanganan Kedaruratan

Ilustrasi: Jak-Respond digunakan untuk memonitor berbagai peristiwa kedaruratan di DKI, seperti banjir, kebakaran, pohon tumbang ataupun yanga lain.. (Istimewa)

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) mengembangkan inovasi JAK-Respond. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan perangkat dan sistem komunikasi intra-pemerintah sekaligus mendukung percepatan koordinasi penanganan kedaruratan dan pelayanan publik.

"Melalui fitur tersebut, operator pusat komando atau command center dapat mengetahui kondisi lokasi kejadian, memantau keberadaan petugas di sekitar lokasi, dan memperoleh informasi pendukung untuk mempercepat koordinasi, serta menentukan langkah penanganan yang diperlukan," kata Kepala UP Pengelola Jaringan Sistem Elektronik Diskominfotik DKI Jakarta Aditia Prana Kusuma dalam keterangan resmi di Jakarta, dilansir dari Antara, Sabtu (31/10).

Untuk diketahui, sebelumnya, informasi operasional seperti lokasi petugas, tayangan kamera pengawas CCTV, serta kondisi lalu lintas telah tersedia melalui aplikasi terpisah.

Kondisi tersebut mengharuskan operator mengakses beberapa sistem untuk memperoleh gambaran situasi di lapangan.

Melalui JAK-Respond, Aditia mengatakan berbagai informasi tersebut kini dapat diakses dalam satu dashboard, sehingga proses pencarian, pemantauan, dan penyampaian informasi menjadi lebih sederhana, cepat, dan efisien.

JAK-Respond dilengkapi dengan sejumlah fitur utama, antara lain peta digital berbasis Geographic Information System (GIS), pemantauan lokasi petugas melalui GPS HT TETRA, integrasi tayangan CCTV, informasi kondisi lalu lintas, serta informasi cuaca.

Aditia mengatakan pengembangan aplikasi tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan sejumlah perangkat daerah, khususnya Dinas Perhubungan dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.