Pemkot Jaksel Tutup JLNT Antasari Setiap Malam Akhir Pekan, Balap Liar Makin Membahayakan

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan akan menutup akses Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Antasari setiap tengah malam pada akhir pekan.

Penutupan itu mencegah aksi balap liar yang semakin membahayakan. Penutupan dimulai pada 14 November 2026, pukul 00.00 hingga 04.00 WIB. Saat ini, Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Selatan tengah membangun pagar pembatas lalu lintas di lima titik akses jalan layang tersebut.

“Sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat sekaligus upaya mengantisipasi aksi balap liar di Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Antasari, Tiga Pilar (Pemkot Jaksel, Polri, TNI) melakukan penutupan akses jalan demi menjaga keamanan dan keselamatan bersama,” tulis akun Instagram resmi Pemkot Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (31/10).

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Pemasangan pagar pembatas lalu lintas dilakukan di lima titik akses JLNT Antasari. Pembangunan pembatas tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Pemkot Jakarta Selatan berharap langkah tersebut dapat membuat arus lalu lintas lebih tertib sekaligus mencegah aksi balap liar dan gangguan keamanan lainnya.