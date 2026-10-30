Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Penulis: Ryandi Zahdomo
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.21 WIB

Kampung Boncos Digerebek Polisi, Tiga Orang Diamankan Berserta Sajam

Jajaran Polres Metro Jakarta Barat menggerebek Kampung Boncos, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pada Jumat (30/10) sore. (Istimewa)&nbsp; - Image

Jajaran Polres Metro Jakarta Barat menggerebek Kampung Boncos, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pada Jumat (30/10) sore. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Jajaran Polres Metro Jakarta Barat menggerebek Kampung Boncos, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pada Jumat (30/10) sore untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Dalam operasi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nasriadi, ratusan personel menyebar menyusuri gang-gang sempit berukuran selebar 1,5 meter.

Setiap rumah dan kamar kos yang dicurigai tak luput dari pemeriksaan ketat aparat kepolisian.

Di lahan kosong, petugas mendatangi sebuah bedeng berbahan kayu. Di dalamnya, polisi mendapati dua orang pria yang baru saja mengonsumsi narkotika jenis sabu sebelum akhirnya bedeng tersebut dirobohkan.

Pemeriksaan juga dilakukan di sejumlah kamar kos. Saat memasuki kamar berukuran 2x3 meter, aparat mendapati pendingin ruangan (AC) yang masih menyala, yang diduga ditinggal kabur oleh penghuninya beberapa menit sebelum kedatangan petugas.

Di dalam kamar tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam jenis parang dan badik, sisa pakai sabu, ganja, brankas kosong, papir, serta kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Muhammad Sujud yang lahir pada 1 Juli 1969.

Tiga Orang Diamankan dan Komitmen Pemberantasan

Kombes Pol Nasriadi menyatakan bahwa pihaknya telah mengamankan tiga tersangka di lokasi penggerebekan. Para tersangka tersebut berasal dari Surabaya (Jawa Timur), Slipi Palmerah, dan Aceh.

"Kami akan kembangkan, apakah mereka bagian dari jaringan, sebagai bandar, pengedar atau hanya sebagai pengguna saja," ujar Nasriadi, Jumat (30/10).

Alumni Akpol 2000 ini menginstruksikan kepada Polsek Palmerah untuk memperketat pengawasan di area lahan kosong guna mencegah berdirinya kembali bedeng-bedeng liar.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tim Trauma Healing Turun Usai Penggerebekan Kampung Ambon dan Boncos Jakarta - Image
Jabodetabek

Tim Trauma Healing Turun Usai Penggerebekan Kampung Ambon dan Boncos Jakarta

Minggu, 11 Oktober 2026 | 06.25 WIB

Polisi Temukan 3 Plastik Klip Bekas Sabu Saat Geledah Rumah Aktor Revaldo Fifaldi - Image
Kasuistika

Polisi Temukan 3 Plastik Klip Bekas Sabu Saat Geledah Rumah Aktor Revaldo Fifaldi

Rabu, 26 Agustus 2026 | 01.33 WIB

Kapolsek Palmerah: Tak Perlu Ragu Melintas di TL Slipi, Situasi Sudah Kondusif - Image
Jabodetabek

Kapolsek Palmerah: Tak Perlu Ragu Melintas di TL Slipi, Situasi Sudah Kondusif

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 00.05 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore