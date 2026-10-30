Kampung Boncos Digerebek Polisi, Tiga Orang Diamankan Berserta Sajam

Jajaran Polres Metro Jakarta Barat menggerebek Kampung Boncos, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pada Jumat (30/10) sore. (Istimewa)
JawaPos.com - Jajaran Polres Metro Jakarta Barat menggerebek Kampung Boncos, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pada Jumat (30/10) sore untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah tersebut.
Dalam operasi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nasriadi, ratusan personel menyebar menyusuri gang-gang sempit berukuran selebar 1,5 meter.
Setiap rumah dan kamar kos yang dicurigai tak luput dari pemeriksaan ketat aparat kepolisian.
Di lahan kosong, petugas mendatangi sebuah bedeng berbahan kayu. Di dalamnya, polisi mendapati dua orang pria yang baru saja mengonsumsi narkotika jenis sabu sebelum akhirnya bedeng tersebut dirobohkan.
Pemeriksaan juga dilakukan di sejumlah kamar kos. Saat memasuki kamar berukuran 2x3 meter, aparat mendapati pendingin ruangan (AC) yang masih menyala, yang diduga ditinggal kabur oleh penghuninya beberapa menit sebelum kedatangan petugas.
Di dalam kamar tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam jenis parang dan badik, sisa pakai sabu, ganja, brankas kosong, papir, serta kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Muhammad Sujud yang lahir pada 1 Juli 1969.
Tiga Orang Diamankan dan Komitmen Pemberantasan
Kombes Pol Nasriadi menyatakan bahwa pihaknya telah mengamankan tiga tersangka di lokasi penggerebekan. Para tersangka tersebut berasal dari Surabaya (Jawa Timur), Slipi Palmerah, dan Aceh.
"Kami akan kembangkan, apakah mereka bagian dari jaringan, sebagai bandar, pengedar atau hanya sebagai pengguna saja," ujar Nasriadi, Jumat (30/10).
Alumni Akpol 2000 ini menginstruksikan kepada Polsek Palmerah untuk memperketat pengawasan di area lahan kosong guna mencegah berdirinya kembali bedeng-bedeng liar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck
Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022