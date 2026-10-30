Kampung Boncos Digerebek Polisi, Tiga Orang Diamankan Berserta Sajam

JawaPos.com - Jajaran Polres Metro Jakarta Barat menggerebek Kampung Boncos, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pada Jumat (30/10) sore untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Dalam operasi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nasriadi, ratusan personel menyebar menyusuri gang-gang sempit berukuran selebar 1,5 meter.

Setiap rumah dan kamar kos yang dicurigai tak luput dari pemeriksaan ketat aparat kepolisian.

Di lahan kosong, petugas mendatangi sebuah bedeng berbahan kayu. Di dalamnya, polisi mendapati dua orang pria yang baru saja mengonsumsi narkotika jenis sabu sebelum akhirnya bedeng tersebut dirobohkan.

Pemeriksaan juga dilakukan di sejumlah kamar kos. Saat memasuki kamar berukuran 2x3 meter, aparat mendapati pendingin ruangan (AC) yang masih menyala, yang diduga ditinggal kabur oleh penghuninya beberapa menit sebelum kedatangan petugas.

Di dalam kamar tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam jenis parang dan badik, sisa pakai sabu, ganja, brankas kosong, papir, serta kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Muhammad Sujud yang lahir pada 1 Juli 1969.

Tiga Orang Diamankan dan Komitmen Pemberantasan

Kombes Pol Nasriadi menyatakan bahwa pihaknya telah mengamankan tiga tersangka di lokasi penggerebekan. Para tersangka tersebut berasal dari Surabaya (Jawa Timur), Slipi Palmerah, dan Aceh.

"Kami akan kembangkan, apakah mereka bagian dari jaringan, sebagai bandar, pengedar atau hanya sebagai pengguna saja," ujar Nasriadi, Jumat (30/10).