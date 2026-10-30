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Penulis: Ryandi Zahdomo
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 04.56 WIB

Gubernur Pramono Wajibkan 267 Kelurahan di Jakarta Ikut Benyamin S Award 2027

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat membagikan penghargaan pemenang Benyamin S Award 2026 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jumat (30/10). (Istimewa) - Image

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat membagikan penghargaan pemenang Benyamin S Award 2026 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jumat (30/10). (Istimewa)

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan seluruh 267 kelurahan di Jakarta wajib berpartisipasi dalam ajang Benyamin S Award (BSA) pada 2027 mendatang.

Langkah ini diambil demi memicu persaingan positif antarwilayah dalam merawat lingkungan, menghadirkan inovasi publik, hingga meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta secara menyeluruh.

Instruksi tegas tersebut disampaikan Gubernur Pramono dalam penganugerahan Benyamin S Award 2026 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jumat (30/10).

Pramono mengapresiasi lonjakan partisipasi peserta yang meningkat pesat dari 27 kelurahan pada 2025 menjadi 52 kelurahan pada 2026.

"Tahun lalu Benyamin Sueb Awards diikuti 27 kelurahan, sekarang meningkat menjadi 52 kelurahan. Saya meminta tahun depan seluruh 267 kelurahan harus ikut. Tujuannya agar semua kelurahan terpacu melakukan perbaikan di wilayah masing-masing," tegas Gubernur Pramono.

Studi ke Luar Negeri untuk 10 Lurah Finalis

Sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan wilayah, Gubernur Pramono mengganjar 10 lurah finalis BSA 2026 dengan kesempatan mengikuti program studi ke luar negeri. 

Kawasan ASEAN, Jepang, hingga Tiongkok menjadi pilihan destinasi untuk membuka wawasan para pemimpin lokal tersebut.

"Saya ingin 10 finalis ini melihat dunia, membandingkan dengan negara-negara yang manajemennya lebih baik dan lebih maju. Jangan sampai wawasannya hanya terbatas pada lingkungan sendiri," ungkap Pramono.

Selain itu, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta diinstruksikan untuk menyebarluaskan berbagai inovasi serta praktik terbaik para finalis agar dapat direplikasi oleh kelurahan lain.

Tekan Jumlah RW Kumuh di Jakarta

Ajang ini juga menjadi instrumen evaluasi penataan kota. Pramono menyoroti tren positif penurunan jumlah RW kumuh di Jakarta, dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026, turun sekitar 52,6 persen.

Editor: Bayu Putra
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