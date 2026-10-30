Jadi Landasan Pendampingan Finansial dan Moral, Pemprov DKI Diminta Bikin Perda Pesantren

Festival Hari Santri Nasional (HSN) 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (29/10) yang diselenggarakan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren). (Dok. Hebitren)
JawaPos.com - Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren.
Perda tersebut sebagai payung hukum untuk memperkuat pendampingan dan pemberdayaan pesantren.
Ketua Umum Hebitren Jakarta KH Sofwan Yahya mengatakan, perda tersebut penting untuk memberikan landasan bagi pemerintah daerah dalam menyalurkan dukungan kepada pesantren, baik berupa bantuan finansial maupun pendampingan.
"Sebagai perkumpulan pesantren di Jakarta yang memiliki fokus pada ekosistem bisnis dan usaha, kami berharap Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan kado spesial berupa pendaftaran atau pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Pesantren," kata Sofwan dilansir dari Antara, Jumat (30/10).
Dia mengatakan, peringatan Hari Santri Nasional tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga momentum memperkuat ekosistem pesantren di DKI Jakarta.
Selain mendorong pembentukan perda, Sofwan menyambut positif keberadaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren.
Menurut dia, lembaga tersebut dibutuhkan untuk mengoptimalkan tiga fungsi utama pesantren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan jumlah lebih dari 42 ribu pesantren di Indonesia, dia menilai penguatan kelembagaan diperlukan agar pesantren tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga mampu mengembangkan kegiatan ekonomi dan bisnis serta pemberdayaan masyarakat.
"Hadirnya Ditjen Pesantren serta penguatan kampanye pesantren ramah anak diharapkan mampu menciptakan tata kelola dan kebijakan yang lebih terukur serta strategis bagi kemajuan pesantren ke depan," ujar KH Sofwan Yahya.
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