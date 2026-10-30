Polisi Gerebek Rusun Tanah Tinggi Johar Baru Jakpus, 9 Orang Positif Narkoba

Ilustrasi narkoba. Dok JawaPos
JawaPos.com - Aparat kepolisian bersama tim gabungan menggelar operasi narkoba di Rumah Susun (Rusun) Tanah Tinggi di Jalan Baladewa, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (30/10) pagi.
Dalam razia tersebut, petugas mengamankan sembilan orang pria yang hasil tesnya positif narkoba.
Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa sabu-sabu dan tembakau sintetis yang disembunyikan di beberapa titik area rusun.
Kanit Reskrim Polsek Johar Baru Iptu Boy Fernanda menuturkan, penindakan dilakukan untuk menekan angka peredaran serta penyalahgunaan narkotika di permukiman padat penduduk.
"Penggerebekan dilakukan secara serentak dengan melibatkan 50 personel gabungan dari Polsek Johar Baru, Koramil 08 Johar Baru, serta pihak Kelurahan Tanah Tinggi," ujar Boy Fernanda, Jumat (30/10).
Operasi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB ini membagi tim gabungan ke dalam dua kelompok.
Mereka bergerak cepat menyisir titik-titik yang disinyalir kerap dijadikan lokasi transaksi maupun tempat konsumsi barang haram.
Penyisiran menyasar sejumlah bangunan di Rusun Baladewa RW 014, khususnya di area Blok II, Blok III, dan Blok V.
"Hasil penyisiran di lapangan, kami mengamankan sembilan orang laki-laki dari beberapa lokasi di area rusun. Selain itu, petugas juga menyisir tempat-tempat tersembunyi seperti di bawah tangga dan sekitar taman rusun," kata Boy.
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Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti berupa delapan plastik klip kecil sabu dengan berat bruto 1,93 gram.
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