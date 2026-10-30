Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Penulis: Ryandi Zahdomo
Jumat, 30 Oktober 2026 | 23.05 WIB

Bank Jakarta Perketat Tata Kelola Demi Jaga Kepercayaan Nasabah dan UMKM

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo. (Istimewa). - Image

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo. (Istimewa).

JawaPos.com - Bank Jakarta menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) guna mengamankan kepercayaan publik sekaligus memperluas akses layanan perbankan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Ibu Kota.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menyatakan, stabilitas bisnis perbankan bertumpu penuh pada faktor kepercayaan masyarakat.

Karena itu, pembenahan sistem internal menjadi agenda prioritas yang berjalan secara berkelanjutan.

"Bisnis bank itu adalah bisnis kepercayaan. Supaya bank ini bisa dipercaya, tata kelola sudah menjadi hal yang wajib dan itu terus-menerus kita bangun," ujar Agus seusai diskusi bersama Lintas Generasi Aktivis (LIGA) Pro Jakarta di Gedung Gondangdia Lama 25, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

Dalam forum bertajuk “Memperkuat Kepercayaan, Memperkuat Tata Kelola, Menggerakkan Jakarta Kota Global” tersebut, Agus memaparkan bahwa penguatan tata kelola dirintis melalui peningkatan aspek kepatuhan, manajemen risiko, serta optimalisasi sistem pengendalian internal.

Seluruh elemen tersebut wajib dijalankan secara konsisten untuk memastikan operasional bank tetap sehat, transparan, serta akuntabel demi menjaga kelangsungan usaha jangka panjang.

Landasan operasional tersebut ditopang oleh lima prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, integritas, dan kewajaran.

Kelima poin ini menjadi pilar esensial untuk mengokohkan posisi Bank Jakarta di tengah ekosistem finansial yang kompetitif.

Selain memperketat regulasi internal, Bank Jakarta turut menggenjot penetrasi pasar UMKM melalui pengembangan sentra mikro dan sentra UKM dengan pendekatan operasional yang berbeda.

Agus menilai, klaster usaha mikro memerlukan lokasi layanan yang berada sedekat mungkin dengan pusat aktivitas pasar dan komunitas tempat pelaku usaha berinteraksi setiap hari.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Direktur Bank Jakarta Basaria Martha Juliana Raih 4th Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026 - Image
Finance

Direktur Bank Jakarta Basaria Martha Juliana Raih 4th Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026

Selasa, 20 Oktober 2026 | 03.34 WIB

Suntik Modal Rp5,87 Triliun, Bank Jakarta Garap Rumah Pekerja Informal Hingga Bus Listrik - Image
Jabodetabek

Suntik Modal Rp5,87 Triliun, Bank Jakarta Garap Rumah Pekerja Informal Hingga Bus Listrik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.45 WIB

Bank Jakarta-PAM Jaya Bakal IPO di Pasar Modal, Pemprov DKI Pegang Saham Mayoritas - Image
Jabodetabek

Bank Jakarta-PAM Jaya Bakal IPO di Pasar Modal, Pemprov DKI Pegang Saham Mayoritas

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05.26 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore