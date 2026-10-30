Bank Jakarta Perketat Tata Kelola Demi Jaga Kepercayaan Nasabah dan UMKM

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo. (Istimewa).
JawaPos.com - Bank Jakarta menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) guna mengamankan kepercayaan publik sekaligus memperluas akses layanan perbankan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Ibu Kota.
Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menyatakan, stabilitas bisnis perbankan bertumpu penuh pada faktor kepercayaan masyarakat.
Karena itu, pembenahan sistem internal menjadi agenda prioritas yang berjalan secara berkelanjutan.
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"Bisnis bank itu adalah bisnis kepercayaan. Supaya bank ini bisa dipercaya, tata kelola sudah menjadi hal yang wajib dan itu terus-menerus kita bangun," ujar Agus seusai diskusi bersama Lintas Generasi Aktivis (LIGA) Pro Jakarta di Gedung Gondangdia Lama 25, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).
Dalam forum bertajuk “Memperkuat Kepercayaan, Memperkuat Tata Kelola, Menggerakkan Jakarta Kota Global” tersebut, Agus memaparkan bahwa penguatan tata kelola dirintis melalui peningkatan aspek kepatuhan, manajemen risiko, serta optimalisasi sistem pengendalian internal.
Seluruh elemen tersebut wajib dijalankan secara konsisten untuk memastikan operasional bank tetap sehat, transparan, serta akuntabel demi menjaga kelangsungan usaha jangka panjang.
Landasan operasional tersebut ditopang oleh lima prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, integritas, dan kewajaran.
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Kelima poin ini menjadi pilar esensial untuk mengokohkan posisi Bank Jakarta di tengah ekosistem finansial yang kompetitif.
Selain memperketat regulasi internal, Bank Jakarta turut menggenjot penetrasi pasar UMKM melalui pengembangan sentra mikro dan sentra UKM dengan pendekatan operasional yang berbeda.
Agus menilai, klaster usaha mikro memerlukan lokasi layanan yang berada sedekat mungkin dengan pusat aktivitas pasar dan komunitas tempat pelaku usaha berinteraksi setiap hari.
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