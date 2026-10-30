Dorong Efisiensi Pelabuhan, NPCT-1 Kejar Target 1,6 Juta TEUs hingga Akhir Tahun

Suasana bongkar muat New Priok Container Terminal One (NPCT1), Jakarta Utara, Selasa (27/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
Target tinggi ini menyusul catatan kumulatif fantastis yang berhasil menembus 11 juta TEUs sepanjang satu dekade perjalanannya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Sejak pertama kali beroperasi komersial pada 18 Agustus 2016 lewat penyambutan kapal MV Uni Perfect dari Evergreen, kapabilitas operasional NPCT-1 terus menunjukkan tren positif.
Terminal petikemas ekspor-impor ini mencatatkan throughput 1 juta TEUs pada 2018, melejit ke angka 5 juta TEUs pada 2022, hingga menyentuh 10 juta TEUs pada 2025.
Memasuki periode Januari hingga September 2026, kinerja operasional kian moncer dengan torehan 1.243.951,75 TEUs. Angka tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 8 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di level 1.155.159,5 TEUs.
Direktur NPCT-1, Abdul Azis, mengungkapkan bahwa kunci utama ketangguhan terminal selama 10 tahun terakhir terletak pada transformasi operasional dan adaptasi teknologi yang masif.
"Kami meningkatkan proses operasional, menghadirkan solusi digital, menambah armada peralatan operasional, serta mempercepat penerapan peralatan dan infrastruktur yang semakin berkelanjutan," ujar Abdul Azis.
Azis menambahkan, seluruh pencapaian ini tetap berporos pada komitmen perusahaan dalam memprioritaskan efisiensi, kebutuhan pelanggan, keandalan layanan, serta aspek keselamatan kerja.
Keberhasilan tersebut turut ditopang oleh sinergi kuat bersama pemangku kepentingan, mulai dari Pemkot Jakarta Utara, KSOP Tanjung Priok, Bea Cukai, Pelindo, aparat kepolisian, Balai Besar Karantina, hingga asosiasi industri dan warga sekitar.
Inovasi Digital dan Penguatan Infrastruktur
Guna memastikan kelancaran arus barang tanpa hambatan, NPCT-1 mengandalkan sistem Yard Planning Monitoring Dashboard untuk memantau utilisasi lapangan secara real-time.
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