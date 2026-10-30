Pemotor Jatuh dari Flyover Pesing Jakbar, Kondisi Korban Alami Luka-luka dan Dibawa ke RS

JawaPos.com - Seorang pengendara motor dilaporkan terjatuh saat melintas di atas Flyover Pesing, Jakarta Barat, pada Kamis (29/10) malam. Korban terjatuh karena diduga mengantuk saat mengendari kendaraannya.
Peristiwa kecelakaan tunggal ini sempat terekam kamera warga dan viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @warga.jakbar.
Dalam tayangan video tersebut, posisi kendaraan korban tampak masih berada di atas jembatan layang.
Sementara itu, pengendara motor dikabarkan telah jatuh ke bawah dan langsung mendapatkan pertolongan darurat dari warga sekitar.
Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, membenarkan adanya insiden kecelakaan lalu lintas ini.
"Menanggapi perihal viral laka di medsos, TKP Flyover Pesing arah Grogol. Untuk korban atas nama Cahyadi Ramdani," ujar Joko saat dikonfirmasi pada Jumat (30/10).
Joko menjelaskan, sesaat setelah kejadian, korban langsung dievakuasi menggunakan ambulans menuju RSUD Cengkareng untuk mendapatkan penanganan medis.
Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku belum mengantongi kronologi lengkap mengenai insiden tersebut karena tidak ada laporan resmi yang masuk ke satuan lalu lintas.
"Enggak ada laporannya ke Unit Laka, jadi kami tidak punya datanya," kata Joko.
Diduga Mengantuk Saat Berkendara
Sementara itu, sopir ambulans yang bertugas mengantar korban ke rumah sakit, Adit, membagikan sedikit informasi yang ia peroleh dari saksi mata di tempat kejadian perkara (TKP).
Berdasarkan keterangan warga dan pengemudi ojek online (ojol) di lokasi, korban diduga mengantuk saat mengendarai kendaraannya.
"Kalau keterangan kronologi saya kurang tahu pasti, yang tahu warga sama rekan-rekan ojol. Kata rekan-rekan di TKP sih kayaknya ngantuk," jelas Adit.
Adit menuturkan, saat dirinya tiba di lokasi, kondisi korban sudah tergeletak di bawah flyover. Di sisi lain, sepeda motor korban yang masih tertinggal di atas flyover kemudian diturunkan oleh warga setempat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck
Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022