Pemotor Jatuh dari Flyover Pesing Jakbar, Kondisi Korban Alami Luka-luka dan Dibawa ke RS

Ilustrasi kecelakaan lalu lintas menyebabkan pemotor luka-luka. (ist)

JawaPos.com - Seorang pengendara motor dilaporkan terjatuh saat melintas di atas Flyover Pesing, Jakarta Barat, pada Kamis (29/10) malam. Korban terjatuh karena diduga mengantuk saat mengendari kendaraannya.

Peristiwa kecelakaan tunggal ini sempat terekam kamera warga dan viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @warga.jakbar.

Dalam tayangan video tersebut, posisi kendaraan korban tampak masih berada di atas jembatan layang.

Sementara itu, pengendara motor dikabarkan telah jatuh ke bawah dan langsung mendapatkan pertolongan darurat dari warga sekitar.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, membenarkan adanya insiden kecelakaan lalu lintas ini.

"Menanggapi perihal viral laka di medsos, TKP Flyover Pesing arah Grogol. Untuk korban atas nama Cahyadi Ramdani," ujar Joko saat dikonfirmasi pada Jumat (30/10).

Joko menjelaskan, sesaat setelah kejadian, korban langsung dievakuasi menggunakan ambulans menuju RSUD Cengkareng untuk mendapatkan penanganan medis.

Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku belum mengantongi kronologi lengkap mengenai insiden tersebut karena tidak ada laporan resmi yang masuk ke satuan lalu lintas.

"Enggak ada laporannya ke Unit Laka, jadi kami tidak punya datanya," kata Joko.

Diduga Mengantuk Saat Berkendara

Sementara itu, sopir ambulans yang bertugas mengantar korban ke rumah sakit, Adit, membagikan sedikit informasi yang ia peroleh dari saksi mata di tempat kejadian perkara (TKP).

Berdasarkan keterangan warga dan pengemudi ojek online (ojol) di lokasi, korban diduga mengantuk saat mengendarai kendaraannya.

"Kalau keterangan kronologi saya kurang tahu pasti, yang tahu warga sama rekan-rekan ojol. Kata rekan-rekan di TKP sih kayaknya ngantuk," jelas Adit.