Pramono Anung Resmikan Oncology Center di RSUD Pasar Minggu, Minta Jajaran Terkait Tambah Alat LINAC

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Oncology Center di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (30/10).
Menurut Pramono, kehadiran pusat layanan terpadu ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperluas akses penanganan kanker komprehensif, mulai dari deteksi dini, pengobatan, hingga perawatan paliatif.
Pramono menjelaskan, fasilitas baru ini disiapkan untuk menjawab tingginya kebutuhan medis masyarakat, mengingat RSUD Pasar Minggu kerap menjadi rujukan utama pasien dari dalam maupun luar Jakarta.
"Rumah sakit ini memang menjadi salah satu rumah sakit dengan spesialisasi utama dalam penanganan penyakit kanker. Bahkan, pasien dari sejumlah daerah di sekitar Jakarta juga banyak yang dirujuk ke sini," ujar Pramono, Jumat (30/10).
Fasilitas dan Tim Medis Lengkap
Oncology Center RSUD Pasar Minggu menghadirkan rangkaian penanganan terintegrasi yang mencakup deteksi dan diagnosis dini, kemoterapi, radioterapi, bedah onkologi, hingga ginekologi onkologi.
Tak hanya penanganan medis primer, pusat layanan ini juga memfasilitasi rehabilitasi, perawatan paliatif, dan sistem navigasi pasien untuk mendampingi setiap tahapan terapi.
Seluruh operasional layanan ditangani langsung oleh tim medis multidisiplin. Dokter spesialis onkologi, bedah onkologi, ginekologi onkologi, radiologi, hingga perawat spesialis dan tenaga kesehatan pendukung disiagakan secara terpadu.
"Harapan saya, kehadiran Oncology Center ini bisa membantu sekaligus meringankan beban para penderita kanker di Jakarta," ungkap Pramono.
Dorong Penambahan Unit LINAC untuk Radioterapi
Saat meninjau lokasi, Pramono sempat berdialog langsung dengan para pasien, termasuk warga rujukan dari luar daerah. Ia menyoroti tingginya intensitas terapi radiasi yang harus dijalani penderita secara berulang.
Menanggapi situasi tersebut, Gubernur meminta jajaran terkait segera mengkaji penambahan satu unit Linear Accelerator (LINAC).
Perangkat radioterapi canggih ini dinilai mendesak untuk memperluas kapasitas tampung dan mempercepat masa tunggu antrean pasien.
Langkah percepatan ini berdasar pada lonjakan data pelayanan di RSUD Pasar Minggu.
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