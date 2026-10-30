Cerita Ibu Wati Terlunta-lunta di Jakarta: Kehabisan Ongkos hingga Dibelikan Tiket oleh Polisi

Petugas kepolisian membantu seorang ibu bernama Wati (tengah) yang kehabisan ongkos di kawasan Slipi, Jakarta Barat. (Istimewa)
JawaPos.com – Satlantas Polres Metro Jakarta Barat memberikan bantuan makanan dan membelikan tiket pulang ke Brebes, Jawa Tengah, untuk seorang ibu bernama Wati. Ibu Wati terdampar dan kehabisan ongkos di kawasan Slipi, Jakarta Barat, saat berupaya mencari keluarganya pada Kamis (29/10).
Peristiwa tersebut bermula ketika personel patroli ETLE Satlantas Polres Metro Jakarta Barat dan Unit Lantas Cengkareng sedang mengatur arus lalu lintas di kawasan Slipi. Petugas melihat Ibu Wati berdiri kebingungan di tengah padatnya kendaraan.
Saat dihampiri, Ibu Wati mengaku datang seorang diri dari Brebes menuju Jakarta dengan harapan dapat menemukan anggota keluarganya di sebuah panti sosial di kawasan Kedoya, Kebon Jeruk. Namun, ia justru kehilangan arah dan kehabisan seluruh biaya perjalanan.
Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Reza Hafiz Gumilang menjelaskan jajarannya berupaya maksimal memberikan bantuan kemanusiaan di samping menjalankan tugas rutin pengamanan jalan raya.
"Kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan hanya untuk mengatur arus kendaraan dan menjaga ketertiban lalu lintas, tetapi juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan," tegas Kompol Reza Hafiz Gumilang.
Kendala Identitas dan Tiket Pulang ke Brebes
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