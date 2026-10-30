68 Persen Baterai EV Nasional Ada di Jakarta, Pemprov DKI mulai Antisipasi Limbahnya

Ilustrasi baterai kendaraan listrik. (ET Auto).
JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Lembaga Sains Terapan Universitas Indonesia (UI) menyusun kajian teknis untuk mengantisipasi potensi pencemaran lingkungan akibat baterai bekas kendaraan listrik (electric vehicle/EV)
Langkah ity diambil guna memetakan sistem pengumpulan hingga pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sekaligus merumuskan dasar kebijakan untuk melindungi warga Jakarta.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Dudi Gardesi menuturkan, larisnya kendaraan berbasis baterai yang pesat harus diimbangi dengan ekosistem pengelolaan limbah yang aman, adaptif, dan berkelanjutan.
"Melalui kajian yang dilakukan bersama Lembaga Sains Terapan Universitas Indonesia, Pemprov DKI berupaya memperkuat perencanaan pengelolaan limbah baterai agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat," ujar Dudi.
Jakarta saat ini memegang porsi terbesar dalam penggunaan moda transportasi ramah lingkungan di Indonesia.
Data DLH DKI Jakarta mencatat, terdapat 55.240 unit Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang beroperasi di Ibu Kota pada tahun 2023, atau setara dengan 68 persen dari total populasi KBLBB secara nasional.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH DKI Jakarta, Dedy Setiono, menyatakan bahwa dominasi populasi kendaraan listrik tersebut berbanding lurus dengan besarnya potensi akumulasi baterai bekas di masa depan.
"Semakin banyak kendaraan listrik yang digunakan, semakin besar pula potensi baterai bekas yang harus dikelola," tegas Dedy.
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