Kasus ART Tewas Disiksa di Cileungsi Masuk Pengadilan, Keluarga Pertanyakan Peran Majikan

JawaPos.com - Kasus kematian asisten rumah tangga (ART) berinisial RR (26) yang diduga tewas setelah mengalami penganiayaan dan penyiraman air panas di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kini bergulir di Pengadilan Negeri Cibinong.

Pihak keluarga korban masih mempertanyakan sejumlah hal dalam proses hukum. Mulai dari dugaan keterlibatan pihak terkait hingga penanganan barang bukti.

Melalui tim kuasa hukumnya, keluarga RR mendesak agar kasus tersebut dilakukan secara menyeluruh demi menegakkan keadilan. Mereka menilai masih ada sejumlah fakta yang perlu didalami, terutama terkait peran majikan korban dan penggunaan alat pemanas air atau water heater yang diduga menjadi sumber air panas penyebab luka bakar pada tubuh korban.

Faedonajokho Sarumaha selaku kuasa hukum keluarga korban mengatakan, pihak keluarga menginginkan keadilan bagi RR. Menurut dia, keluarga korban merupakan masyarakat kurang mampu yang tinggal di pedalaman di daerah Garut, Jawa Barat.

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"Pihak keluarga korban menuntut keadilan, terlebih korban semasa hidup jarang berkomunikasi lewat ponsel. Keluarga korban itu keluarga tidak mampu yang hidup di pedalaman Garut," kata Faedonajokho.

Kuasa Hukum Soroti Peran Majikan Salah satu hal yang dipersoalkan tim kuasa hukum adalah belum terungkapnya secara terang peran majikan korban. Mereka mempertanyakan apakah pihak yang mempekerjakan RR telah diperiksa oleh penyidik untuk mendalami rangkaian peristiwa sebelum korban meninggal dunia.

Faedonajokho menyebut, pihaknya telah meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara sejak masih di kepolisian. Namun, menurut dia, surat yang dilayangkan kepada pihak terkait tidak memperoleh jawaban yang diharapkan.

Tim kuasa hukum juga mengadukan dugaan ketidakprofesionalan dalam proses penyidikan kepada Divisi Propam Polda Jawa Barat. Pengaduan tersebut, menurut mereka, berkaitan dengan sejumlah hal yang dinilai belum terungkap selama proses penyelidikan dan penyidikan.