Pembacok Bobotoh di Bogor Hingga Tewas Ngaku Emosi Lihat Rombongan Korban Melintas di Depannya

Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung dalam konferensi pers di Mapolres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/10/2026). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

JawaPos.com - Kepolisian Resor (Polres) Bogor Jawa Barat, mengatakan motif MIR, 29, membacok suporter Persib Bandung atau Bobotoh berinisial ARK ,16, hingga korban meninggal dunia, dipicu karena emosi.

Pelaku kata Kepala Polres Bogor Ajun Komisaris Besar Polisi Arfan Zulkan Sipayung, terpancing emosi melihat rombongan sepeda motor yang melintas di sekitar lokasi kejadian.

"Menurut keterangan tersangka, tersangka sering melakukan tawuran atau mencari lawan di wilayah Jembatan Hitam sekitar Jalan Raya Jakarta-Bogor," kata Arfan, dilansir dari Antara, Kamis (29/10).

Ihwal adanya kejadian ini, bermula pada Minggu (25/10) sekitar pukul 23.05 WIB ketika tersangka sedang membeli makanan bersama istrinya di sekitar lokasi kejadian.

Saat melihat iring-iringan sepeda motor, tersangka yang telah membawa senjata tajam jenis celurit kemudian melakukan penyerangan terhadap korban.

Menurut Arfan, tersangka memiliki kebiasaan membawa celurit ketika beraktivitas, termasuk saat bepergian bersama istrinya.

"Jadi, sebenarnya pelaku ini berjalan bersama istrinya. Pelaku ataupun tersangka ini selalu membawa celurit di badannya," ujarnya.