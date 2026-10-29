Polisi Adang Wartawan saat Meliput Demo di Bundaran HI, Kabid Humas Polda Metro Jaya Minta Maaf

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan keterangan terkait dengan aksi massa dan sejumlah kegiatan di Jakarta dan sekitarnya hari ini (27/8). (Polri)
JawaPos.com - Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf atas insiden pengadangan terhadap wartawan IDN dan JawaPos saat hendak meliput aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10).
Kepolisian memastikan peristiwa ini menjadi bahan evaluasi internal agar pelaksanaan pengamanan di lapangan tidak lagi menghambat tugas jurnalistik.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan, peristiwa tersebut disebabkan oleh kendala komunikasi personel di lapangan saat mengamankan lokasi demonstrasi.
"Kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada terjadi ketidakpahaman di pada saat pelaksanaan pengamanan aksi," kata Budi Hermanto, Kamis (29/10).
Budi menegaskan, jajarannya akan menjadikan insiden ini sebagai catatan penting untuk membenahi pola pengamanan aksi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Instruksi khusus juga diberikan kepada seluruh personel pelayanan agar kejadian serupa tidak terulang.
"Ini menjadi evaluasi tentunya bagi kami di Polda Metro Jaya dan mengingatkan kepada seluruh unsur pelayanan untuk tidak melakukan hal tersebut," tutur Budi.
Ia kembali menekankan bahwa kesalahpahaman yang terjadi di lapangan murni disebabkan oleh persoalan penyampaian informasi saat petugas menjaga area aksi.
"Ini tinggal tentang komunikasi saja, kami menyampaikan permohonan maaf dan ini menjadi evaluasi bagi kita bersama," sambungnya.
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