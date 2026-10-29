Atasi Banjir di Mampang, Ketua Komisi B Minta Normalisasi dan Penataan Permukiman

JawaPos.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menilai, penanganan banjir di Kali Mampang segmen Poncol, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, membutuhkan perencanaan jangka panjang. Kondisi wilayah yang rendah dan padatnya permukiman di bantaran kali menjadi kendala dalam proses normalisasi.

Yuke mengatakan, kawasan tersebut kerap dilanda banjir karena kondisi geografisnya yang cekung dan rendah. Selain itu, permukiman padat di tengah kawasan gedung bertingkat dan pusat bisnis memiliki akses terbatas sehingga menyulitkan mobilisasi alat berat untuk pengerukan sungai.

Kondisi tersebut membuat normalisasi hanya dapat dilakukan di sejumlah titik yang memungkinkan. Karena itu, penanganan banjir di kawasan tersebut tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

“Ini memang masih menjadi pekerjaan rumah panjang. Upaya yang sudah dilakukan mudah-mudahan bisa mengurangi banjir, tetapi sepertinya tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek,” ujar Yuke saat meninjau lokasi bersama Gubernur DKI Jakarta, Kamis (29/10).

Menurut Yuke, penanganan banjir juga perlu dilakukan dari hulu, salah satunya melalui pembangunan tampungan air seperti Embung Kebagusan.

"Ini diharapkan dapat menahan aliran air dan mengendalikan debit yang menuju Kali Mampang serta Kali Krukut," imbuhnya.

Selain itu, politisi PDI Perjuangan tersebut mengusulkan penataan permukiman di bantaran kali dengan menyediakan hunian layak bagi warga terdampak. Penataan ini penting untuk membuka ruang bagi normalisasi sungai dan pembangunan tampungan air yang lebih besar sesuai kebutuhan serta kondisi lapangan.

Yuke menegaskan, pihaknya mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi banjir melalui koordinasi dan perencanaan yang matang. Meski demikian, target penyelesaian normalisasi di kawasan tersebut belum dapat dipastikan karena masih menghadapi berbagai kendala.

“Dengan koordinasi yang baik dan perencanaan yang matang, kami yakin masalah banjir ini bisa diselesaikan secara bertahap,” katanya.