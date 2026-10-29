4 Geng Tawuran Maut di Kebon Jeruk Live IG Demi Konten, Polisi Sikat Admin 

Ilustrasi remaja yang diduga hendak tawuran. (Istimewa)
JawaPos.com - Aksi tawuran maut yang merenggut nyawa seorang pria di Jalan Salman, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Senin (26/10) dini hari, akhirnya menemui titik terang.
Kepolisian mengungkap insiden berdarah ini didalangi oleh empat kelompok geng pemuda yang sengaja berburu eksistensi dan konten media sosial.
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menjelaskan, bentrokan tersebut melibatkan geng Popeye, Batavia, Bonsal, dan Samudera.
Keempat kelompok ini secara terencana memanfaatkan Instagram untuk saling menantang, mengorganisasi massa, hingga menyiarkan aksi kekerasan secara langsung.
"Modus dan motifnya adalah grup ini memiliki geng, ada geng Popeye, geng Batavia, kemudian geng Bonsal dan Samudra. Mereka mempunyai akun di Instagram," ujar Nasriadi, dikutip Kamis (29/10).
Polisi bergerak cepat mengamankan para pemilik akun serta admin dari keempat kelompok tersebut yang bertindak sebagai provokator.
Mereka terbukti memposting ajakan provokatif untuk memicu bentrokan massal di lokasi yang telah ditentukan.
Tak hanya sekadar saling serang, para pelaku juga sengaja merekam dan menyiarkan aksi pembantaian brutal tersebut secara langsung demi kebutuhan konten digital.
"Mereka memposting, kemudian mengajak teman-temannya untuk bersama-sama saling serang antar empat geng tersebut. Tujuannya adalah mereka melakukan live video untuk tujuan-tujuan tertentu dan mengunggah setiap kegiatan, kejadian, serta pembacokan di Instagram yang mereka pegang sebagai adminnya," tegas Nasriadi.
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Jawa Pos
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