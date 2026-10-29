Sosro Klarifikasi Video Minuman Diduga Mengandung Sabun, Janji Investigasi

Pernyataan resmi PT Sinar Sosro terkait video viral di media sosial yang memperlihatkan temuan produk minuman kemasan miliknya diduga mengandung sabun. (Instagram @tehbotolsosroid)
JawaPos.com - PT Sinar Sosro menanggapi video viral di media sosial yang memperlihatkan massa demonstran menemukan produk minuman kemasan yang diduga mengandung sabun.
Perusahaan menegaskan bahwa saat ini tengah mengambil langkah tegas untuk menyikapi insiden tersebut.
Melalui akun Instagram resminya, @tehbotolsosroid, pada Rabu (28/10), pihak manajemen menyatakan bahwa mereka memandang serius informasi yang beredar di tengah masyarakat.
"Kami mengetahui adanya unggahan yang beredar dan kami menanggapi hal ini dengan serius," tulis pihak Teh Botol Sosro dikutip Kamis (29/10).
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Sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas dan keamanan konsumen, Sinar Sosro memastikan pihaknya sedang melakukan investigasi secara mendalam.
Langkah ini ditempuh guna mengumpulkan seluruh fakta relevan di balik video yang tengah menjadi perbincangan hangat tersebut.
"Saat ini, kami sedang melakukan investigasi menyeluruh untuk memahami situasi dan memastikan fakta-fakta yang relevan. Kami berkomitmen untuk meninjau setiap informasi secara cermat dan objektif guna memastikan langkah tindak lanjut yang tepat," lanjutnya.
Manajemen juga berjanji akan segera memberikan penjelasan lanjutan kepada publik apabila seluruh rangkaian proses investigasi telah menemui titik terang yang memadai.
"Kami akan menyampaikan informasi lebih lanjut, apabila proses investigasi telah memberikan kejelasan yang memadai," jelasnya.
Sebelumnya, sebuah video beredar luas di media sosial dan menunjukkan sejumlah orang memegang produk Teh Botol Sosro dalam kemasan kotak.
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Jawa Pos
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