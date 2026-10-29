Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Penulis: Ryandi Zahdomo
Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.16 WIB

Sosro Klarifikasi Video Minuman Diduga Mengandung Sabun, Janji Investigasi

Pernyataan resmi PT Sinar Sosro terkait video viral di media sosial yang memperlihatkan temuan produk minuman kemasan miliknya diduga mengandung sabun. (Instagram @tehbotolsosroid) - Image

Pernyataan resmi PT Sinar Sosro terkait video viral di media sosial yang memperlihatkan temuan produk minuman kemasan miliknya diduga mengandung sabun. (Instagram @tehbotolsosroid)

JawaPos.com - PT Sinar Sosro menanggapi video viral di media sosial yang memperlihatkan massa demonstran menemukan produk minuman kemasan yang diduga mengandung sabun.

Perusahaan menegaskan bahwa saat ini tengah mengambil langkah tegas untuk menyikapi insiden tersebut.

Melalui akun Instagram resminya, @tehbotolsosroid, pada Rabu (28/10), pihak manajemen menyatakan bahwa mereka memandang serius informasi yang beredar di tengah masyarakat.

"Kami mengetahui adanya unggahan yang beredar dan kami menanggapi hal ini dengan serius," tulis pihak Teh Botol Sosro dikutip Kamis (29/10).

Jalankan Investigasi Menyeluruh

Sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas dan keamanan konsumen, Sinar Sosro memastikan pihaknya sedang melakukan investigasi secara mendalam. 

Langkah ini ditempuh guna mengumpulkan seluruh fakta relevan di balik video yang tengah menjadi perbincangan hangat tersebut.

"Saat ini, kami sedang melakukan investigasi menyeluruh untuk memahami situasi dan memastikan fakta-fakta yang relevan. Kami berkomitmen untuk meninjau setiap informasi secara cermat dan objektif guna memastikan langkah tindak lanjut yang tepat," lanjutnya.

Manajemen juga berjanji akan segera memberikan penjelasan lanjutan kepada publik apabila seluruh rangkaian proses investigasi telah menemui titik terang yang memadai.

"Kami akan menyampaikan informasi lebih lanjut, apabila proses investigasi telah memberikan kejelasan yang memadai," jelasnya.

Kronologi Temuan dalam Video Viral

Sebelumnya, sebuah video beredar luas di media sosial dan menunjukkan sejumlah orang memegang produk Teh Botol Sosro dalam kemasan kotak.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Demo di M.H. Thamrin Diguyur Hujan, Polisi Sebut yang Bertahan Bukan Mahasiswa - Image
Nasional

Demo di M.H. Thamrin Diguyur Hujan, Polisi Sebut yang Bertahan Bukan Mahasiswa

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02.43 WIB

Hormati Aksi Demonstrasi, Pemerintah Pastikan Komitmen Tangani Isu Lingkungan hingga Pendidikan - Image
Nasional

Hormati Aksi Demonstrasi, Pemerintah Pastikan Komitmen Tangani Isu Lingkungan hingga Pendidikan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01.51 WIB

Polisi dan TNI Kompak Hadang Mahasiswa saat Hendak Demo di Bundaran HI - Image
Nasional

Polisi dan TNI Kompak Hadang Mahasiswa saat Hendak Demo di Bundaran HI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01.07 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore