Jakarta Diguyur Hujan, Massa Aksi #IndonesiaSadar mulai Bubarkan Diri

JawaPos.com - Hujan yang turun akhirnya membuat massa aksi unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen masyarakat membubarkan diri pada sekitar pukul 19.15.

Mereka melangsungkan unjuk rasa dalam aksi #IndonesiaSadar. Berdasarkan pantauan di lokasi unjuk rasa, di sekitar Dukuh Atas, hujan yang mengguyur kawasan tersebut membuat massa mulai meninggalkan lokasi aksi.

Pembubaran berlangsung setelah peserta menyampaikan aspirasi di sekitar depan Gedung UOB.

Petugas gabungan yang berjaga di sekitar lokasi turut memantau proses pembubaran massa untuk memastikan situasi tetap kondusif.

Meski demikian, sejumlah titik terpantau masih terdapat penumpukan massa.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung melalui pengeras suara mengimbau agar massa segera membubarkan diri secara tertib.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kegiatan penyampaian pendapat yang berlangsung kondusif.