Jakarta Diguyur Hujan, Massa Aksi #IndonesiaSadar mulai Bubarkan Diri

Front Mahasiswa Nasional (FMN) melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (28/10). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Hujan yang turun akhirnya membuat massa aksi unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen masyarakat membubarkan diri pada sekitar pukul 19.15.
Mereka melangsungkan unjuk rasa dalam aksi #IndonesiaSadar. Berdasarkan pantauan di lokasi unjuk rasa, di sekitar Dukuh Atas, hujan yang mengguyur kawasan tersebut membuat massa mulai meninggalkan lokasi aksi.
Pembubaran berlangsung setelah peserta menyampaikan aspirasi di sekitar depan Gedung UOB.
Petugas gabungan yang berjaga di sekitar lokasi turut memantau proses pembubaran massa untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Meski demikian, sejumlah titik terpantau masih terdapat penumpukan massa.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung melalui pengeras suara mengimbau agar massa segera membubarkan diri secara tertib.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kegiatan penyampaian pendapat yang berlangsung kondusif.
Dengan berakhirnya aksi, petugas terus memantau kondisi arus lalu lintas di sekitar lokasi untuk mengantisipasi perkembangan situasi setelah massa meninggalkan kawasan tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul
Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?
Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022