Ortu Ungkap Detik-detik Dugaan Keracunan Siswa di Dramaga, Menu Sate MBG Jadi Sorotan

Ratusan Siswa di Dramaga, Bogor diduga meracunan MBG, Selasa (27/10). (SS video Instagram Radar Bogor).
JawaPos.com - Orang tua siswa SMPN 1 Dramaga Kabupaten Bogor mengungkapkan dugaan penyebab sang anak diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ernawati (52) salah seorang wali murid menuturkan bahwa anaknya merasakan gejala keracunan setelah menyantap sate dalam menu MBG yang dibagikan Senin (26/10) lalu.
"Paginya kan dikasih MBG, berupa sate, terus gak tahu tuh apa lagi," ungkapnya dilansir Radar Bogor (Jawa Pos Group), Rabu (28/10).
Awalnya tidak ada reaksi apapun hingga pada malam hari anaknya tersebut mulai mengeluhkan sakit perut. Meski demikian, sang anak tetap berangkat ke sekolah pada Selasa (27/10), pagi seperti biasanya.
"Setelah olahraga di sekolah, anak-anak pada pusing, pada sakit, gurunya juga ada yang kena dan langsung anak saya dibawa ke rumah sakit," kata Ernawati.
Ia langsung menghampiri anaknya setelah mendapat kabar tersebut dan kondisinya berangsur pulih setelah mendapatkan perawatan medis.
"Alhamdulillah sudah enakan anaknya, tapi tetap harus istirahat," katanya.
Sementara itu Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini fokus pada penanganan para korban yang terindikasi keracunan.
Terkait menu yang disajikan pihak SPPG, pihaknya menyerahkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pihak yang berwenang.
"Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, bersama Polres Bogor sudah mengambil sampel makanan dan minuman untuk dibawa ke Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bogor, nanti hasil uji laboratoriumnya akan disampaikan kepada publik," tandasnya.
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