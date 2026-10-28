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Penulis: Dimas Choirul
Rabu, 28 Oktober 2026 | 16.21 WIB

Kasus Dugaan Keracunan MBG Bertambah 481 Anak, Bupati Bogor Rudy Instruksikan PJJ

Bupati Bogor Rudy Susmanto menemui para korban yang diduga mengalami gejala keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Puskesmas Cangkurawok, Dramaga, Selasa, 27 Oktober 2026. (Radar Bogor) - Image

Bupati Bogor Rudy Susmanto menemui para korban yang diduga mengalami gejala keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Puskesmas Cangkurawok, Dramaga, Selasa, 27 Oktober 2026. (Radar Bogor)

JawaPos.com - Bupati Bogor Rudy Susmanto menemui para korban yang diduga mengalami gejala keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Puskesmas Cangkurawok, Dramaga, Selasa (27/10).

Dalam kunjungannya, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah terdampak untuk memberlakukan pendidikan jarak jauh (PJJ) selama dua hari ke depan.

"Kami berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, maka dua hari ke depan akan diberlakukan pendidikan jarak jauh," ujar Rudy dalam kunjungan tersebut dilansir Radar Bogor (Jawa Pos Group), Rabu (28/10).

Kebijakan itu diambil untuk menjaga psikologis para siswa di Dramaga Kabupaten Bogor, sembari menunggu hasil laboratorium dari sample MBG untuk mengungkap penyebab pasti gejala keracunan yang dialami korban.

Saat ini, Pemkab Bogor masih fokus menangani para korban agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.

"Tentunya seluruh pembiayaan pengobatan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, baik di rumah sakit pemerintah, puskesmas, maupun di rumah sakit swasta yang merupakan rumah sakit rujukan dari Puskesmas Cangkurawok," jelas Rudy.

Dari pemeriksaan sementara, sambung Bupati Bogor, kasus dugaan keracunan ini bermula usai ratusan siswa-siswi SMP di wilayah Dramaga menyantap menu MBG pada Senin, 26 Oktober 2026 kemarin.

Para korban kemudian mengalami sejumlah gejala keracunan pada malam hari, hingga keesokan harinya pada Selasa, 27 Oktober 2027 pagi.

"Jumlah siswa-siswi yang datang untuk meminta bantuan pengobatan, itu jumlahnya 481 siswa-siswi, tetapi 481 siswa-siswi ini belum tentu keracunan makanan atau minuman," beber Rudy Susmanto.

Dari 481 korban, sebanyak 22 orang telah ditujuk ke rumah sakit, meski demikian, sebagian di antaranya telah dipulangkan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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