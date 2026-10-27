Atas Rekomendasi Kapolri, Pengemudi Ojol yang Terlindas BYD Bakal Dipindah ke RS Polri Kramat Jati

JawaPos.com - Hasan Syukur, pengemudi ojek online (ojol) korban kecelakaan beruntun di Jakarta Selatan pada Jumat (23/10) lalu akan mendapatkan perawatan intensif. Hasan yang saat ini dirawat di RS Fatmawati akan menjalani opname di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Rencana itu muncul setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto turun tangan menjamin seluruh biaya pengobatan Hasan sampai pulih total. Akibat kecelakaan yang terjadi pada Jumat pekan lalu (23/10), pria berusia 56 tahun itu dirawat intensif.

Hasan memang mengalami luka parah. Tidak hanya mengalami patah tulang karena terlindas mobil BYD Atto 1 yang meluncur tak terkendali saat lalu lintas padat, paru-paru Hasan juga dinyatakan bocor.

”Rencana pemindahan akan dipertimbangkan di kemudian hari setelah adanya evaluasi medis dari pihak Rumah Sakit Fatmawati (tempat Hasan dirawat saat ini),” ungkap Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Adiel Aristo pada Selasa (27/10).