Ratusan Siswa di Dramaga Bogor Diduga Keracunan MBG, Alami Gejala Mual hingga Muntah-muntah

JawaPos.com - Kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG) kembali terjadi. Kali ini giliran ratusan siswa di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, yang mengalaminya, Selasa (27/10).
Para siswa yang berasal dari SMPN 1 dan 2 Dramaga tersebut mengalami sejumlah gejala, seperti pusing, mual, dan muntah, setelah menyantap MBG.
Dilansir Radar Bogor (Jawa Pos Group), Kapolsek Dramaga, Iptu AM Zalukhu, membenarkan adanya laporan mengenai dugaan keracunan yang menimpa para pelajar di wilayah tersebut.
“Benar. Informasi awal, kejadian di SMP 1 dan SMP 2 Dramaga,” kata Zalukhu, Selasa 27 Oktober 2026.
Menurut Zalukhu, jumlah siswa yang mengalami gejala diduga keracunan tersebut diperkirakan telah mencapai lebih dari 100 orang.
Namun, jumlah korban masih berpotensi bertambah seiring pendataan dan penanganan yang berlangsung. “Jadi, untuk sementara korban-korbannya itu mungkin lebih dari 100 lah,” tuturnya.
Ia menerangkan, gejala yang dialami para siswa bukan muncul setelah menyantap MBG pada pagi hari kejadian. Makanan yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut merupakan MBG yang dikonsumsi sehari sebelumnya.
Gejala mulai dirasakan sejumlah pelajar sejak tengah malam. Kondisi tersebut berlanjut hingga menjelang pagi, ketika para siswa mengalami pusing, mual, dan keluhan lainnya saat berada di sekolah.
"Ceritanya gini, MBG ini bukan MBG yang dimakan pagi ini. Jadi MBG yang kemarin, tapi baru kerasa tadi subuh pagi mereka,” jelasnya.
“Mulai kerasa dari jam 12 malam sudah mulai pusing-pusing dan sebagainya, sampai pagi ini di sekolah mual dan sebagainya,” tambahnya.
Untuk mendapatkan penanganan medis, para siswa yang mengalami keluhan telah dibawa ke puskesmas terdekat di wilayah Dramaga.
Selain itu, petugas kesehatan juga mendatangi sekolah untuk membantu memberikan obat kepada para pelajar yang membutuhkan penanganan.
Langkah tersebut dilakukan karena kapasitas puskesmas terbatas, sementara jumlah siswa yang dilaporkan mengalami gejala terus bertambah.
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