Driver Taksi Online Ditemukan Meninggal Mendadak di Lahan Parkir BYD Cengkareng

JawaPos.com - Seorang pengemudi taksi online berinisial MS, 46, ditemukan meninggal dunia usai tiba-tiba terjatuh di area lahan parkir BYD Arista, Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (27/10).

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung menarik perhatian warga serta petugas di sekitar lokasi.

Panit Laka Lantas Jakarta Barat Ipda Deddy Mohammadi menjelaskan, laporan mengenai kejadian ini diterima pihak kepolisian dari laporan masyarakat pada pagi hari.

Berdasarkan keterangan awal, korban yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi taksi online tersebut sedang berada di lokasi untuk mengisi daya kendaraannya.

"(Korban) jatuh saat nunggu cas mobilnya," ujar Deddy saat dikonfirmasi, Selasa (27/10).

Detik-detik Kejadian Berdasarkan Rekaman CCTV Berdasarkan rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian, korban awalnya terlihat berada di area parkir tempat ia mempersiapkan kendaraannya.

Korban sempat terlihat berdiri sebelum akhirnya tiba-tiba terjatuh dan tergeletak di area parkir tersebut.

Tak lama setelah korban terjatuh, petugas keamanan langsung berupaya memberikan pertolongan pertama.