Pemotor Mau Kabur Saat Operasi Patuh Jaya di Slipi Jakbar, Diberi Edukasi

Petugas kepolisian melakukan edukasi dalam rangka Operasi Patuh Jaya di lampu merah Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, pada Selasa (27/10). (Istimewa)
JawaPos.com - Seorang pengendara sepeda motor tertangkap basah melintas tanpa mengenakan helm di lampu merah Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, pada Selasa (27/10).
Ia sempat berupaya menghindari petugas kepolisian yang tengah berjaga dalam rangka Operasi Patuh Jaya, namun akhirnya ketahuan dan diberi edukasi.
Dalam upayanya menghindar, pengendara pria tersebut terlihat menyembunyikan diri di balik kendaraan lain agar luput dari pantauan petugas.
Tak hanya itu, ia juga sempat menunjukkan gestur hendak mengumpat ketika polisi mendatanginya untuk memberikan pengarahan terkait keselamatan berlalu lintas.
"Kenapa kamu tidak memakai helm?" tanya anggota kepolisian saat menghampiri pengendara tersebut.
Mendapati teguran itu, si pemotor lantas melontarkan pembelaan. Ia berdalih nekat mengabaikan aturan keselamatan lantaran terburu-buru mengejar waktu untuk beraktivitas.
"Siap salah pak, tadi saya buru-buru," balas pengendara motor tersebut.
Alih-alih langsung menjatuhkan sanksi tilang manual di tempat, petugas memilih merangkulnya lewat pendekatan persuasif.
Pengendara itu diberikan pemahaman agar ke depannya senantiasa mematuhi rambu dan aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.
Kanit Lantas Polsek Kebon Jeruk AKP Wiwit Wahono menuturkan, kegiatan razia hari ini dipusatkan di kawasan lampu merah Slipi sejak pukul 09.00 WIB.
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