Puntung Rokok Picu Kebakaran Lahan di Pulau Tidung Kepulauan Seribu

JawaPos.com - Puntung rokok yang dibuang sembarangan memicu kebakaran lahan alang-alang seluas 300 meter persegi di Jalan Kampung Baru, Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Selasa (27/10) pagi.

Kebakaran itu sempat memicu kepanikan warga, sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh damkar bersama warga.

Api baru berhasil dipadamkan secara total pada pukul 06.30 WIB setelah delapan personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berjibaku bersama warga setempat selama satu jam.

Peristiwa bermula ketika seorang warga yang melintas di sekitar area makam melihat kemunculan api pada pukul 05.30 WIB.

Warga sekitar sempat berupaya melakukan pemadaman secara mandiri menggunakan peralatan seadanya.

Namun, embusan angin dan material alang-alang yang kering membuat kobaran api cepat membesar.

Menyadari api tak mampu lagi dikendalikan secara mandiri, warga langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan darurat.

"Karena khawatir makin meluas kemudian melapor ke pos damkar untuk meminta bantuan memadamkan kebakaran tersebut," ujar Kasiops Gulkarmat Jakut dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaeman, Selasa (27/10).

Petugas Gulkarmat langsung bergerak menuju lokasi kejadian dengan mengerahkan gerobak motor serta pompa apung portabel. Operasi pemadaman resmi dimulai pada pukul 05.45 WIB.