Puntung Rokok Picu Kebakaran Lahan di Pulau Tidung Kepulauan Seribu

Petugas damkar membasahi lahan seluas 300 meter persegi yang terbakar di Jalan Kampung Baru, Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Selasa (27/10) pagi. (Istimewa)
JawaPos.com - Puntung rokok yang dibuang sembarangan memicu kebakaran lahan alang-alang seluas 300 meter persegi di Jalan Kampung Baru, Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Selasa (27/10) pagi.
Kebakaran itu sempat memicu kepanikan warga, sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh damkar bersama warga.
Api baru berhasil dipadamkan secara total pada pukul 06.30 WIB setelah delapan personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berjibaku bersama warga setempat selama satu jam.
Peristiwa bermula ketika seorang warga yang melintas di sekitar area makam melihat kemunculan api pada pukul 05.30 WIB.
Baca Juga:Pastikan Suplai Air Saat Padamkan Kebakaran Hutan, BPBD Jatim Buat Tandon Portabel 30 Liter
Warga sekitar sempat berupaya melakukan pemadaman secara mandiri menggunakan peralatan seadanya.
Namun, embusan angin dan material alang-alang yang kering membuat kobaran api cepat membesar.
Menyadari api tak mampu lagi dikendalikan secara mandiri, warga langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan darurat.
"Karena khawatir makin meluas kemudian melapor ke pos damkar untuk meminta bantuan memadamkan kebakaran tersebut," ujar Kasiops Gulkarmat Jakut dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaeman, Selasa (27/10).
Petugas Gulkarmat langsung bergerak menuju lokasi kejadian dengan mengerahkan gerobak motor serta pompa apung portabel. Operasi pemadaman resmi dimulai pada pukul 05.45 WIB.
Baca Juga:Asap Kebakaran Hutan Bikin Jarak Pandang Cuma 2 Meter, 2 Orang Meninggal Karena Kecelakaan di Kotim
Sebanyak delapan personel dikerahkan untuk berjibaku menjinakkan si jago merah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022