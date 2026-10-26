Pramono Anung Tantang Generasi Muda Rawat Jakarta Menuju Kota Inklusif dan Berkelanjutan

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak generasi muda untuk mengambil peran sentral dalam menjaga serta merawat ibu kota. Keterlibatan aktif anak muda dinilai menjadi penentu utama dalam mewujudkan Jakarta yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan menjelang peringatan 500 tahun kota ini pada 22 Juni 2027.

Ajakan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri acara Workshop Aspirasi Orang Muda Jakarta – Kawula17 Goes to School Tahun 2026 yang berlangsung di Balai Agung, Balai Kota Jakarta pada Senin (26/10). Kegiatan ini melibatkan 120 pelajar dari 15 SMA/SMK sederajat di DKI Jakarta yang hadir untuk menyuarakan berbagai gagasan terkait masa depan kota.

Di hadapan ratusan pelajar, Gubernur Pramono menegaskan bahwa estafet kepemimpinan bangsa dan daerah berada di pundak generasi muda. Ia optimistis bahwa tangan-tangan kreatif anak muda mampu membawa perubahan yang signifikan bagi arah pembangunan Jakarta ke depan.

"Sebagai calon-calon pemimpin bangsa ke depan, kalian semua yang bertanggung jawab untuk merawat, menjaga, dan saya yakin dalam kepemimpinan anak-anak muda seperti Angelika dan kalian semua, pasti Jakarta di tangan yang lebih baik," ujar Pramono.