Jakarta-Bekasi Perpanjang Kerja Sama Bantargebang, Sampah Kiriman Berkurang 500 Ton per Hari

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi resmi memperpanjang kerja sama pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang hingga lima tahun ke depan.

Kesepakatan ini berfokus pada pemulihan lingkungan, penguatan fasilitas publik, hingga percepatan teknologi penanganan timbunan sampah lama.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/10).

Langkah ini sangatlah penting mengingat volume sampah warga Jakarta saat ini telah menembus angka lebih dari 9.000 ton setiap harinya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan, persoalan sampah urban tidak bisa diselesaikan secara sepihak, melainkan butuh komitmen antardaerah yang berkelanjutan.

"Persoalan sampah ini harus kita kelola bersama. Mudah-mudahan kerja sama ini membawa dampak yang baik bagi kedua daerah, termasuk dalam lima tahun ke depan," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.

Untuk mengurangi ketergantungan pada TPST Bantargebang, Pemprov DKI Jakarta telah mengencangkan strategi pemilahan sampah langsung dari rumah tangga melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.

Kebijakan tersebut mulai membuahkan hasil positif. Pasokan sampah harian yang dikirim dari Ibu Kota ke kawasan Bantargebang tercatat menyusut hingga 500 ton per hari.

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