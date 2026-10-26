Polres Bogor Dalami Meninggalnya Bobotoh 16 Tahun Usai Nonton Persib di Stadion Pakansari

Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto di RSUD Bakti Pajajaran, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (26/10). (ANTARA/Humas Polres Bogor)
JawaPos.com - Kepolisian Resor Bogor, Jawa Barat, mendalami kasus meninggalnya seorang suporter Persib Bandung atau Bobotoh.
Pendukung Persib berinisial ARK itu ditemukan di wilayah Sukaraja seusai pertandingan Garudayaksa FC melawan Persib Bandung di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (25/10).
Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung dalam keterangannya di Cibinong, Senin, mengatakan kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi dan penyebab meninggalnya remaja tersebut.
"Kami masih mendalami kronologi kejadian, mengumpulkan keterangan dari para saksi, serta menelusuri pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut," kata Arfan.
Ia menjelaskan seluruh informasi yang diperoleh kepolisian terus didalami untuk mengungkap fakta secara menyeluruh berdasarkan bukti yang sah.
Menurut dia, proses penyelidikan dilakukan untuk membuat terang peristiwa tersebut sekaligus memastikan penanganan hukum berjalan sesuai ketentuan.
"Kami berkomitmen menangani perkara ini secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.
Arfan sebelumnya mendatangi RSUD Cibinong pada Senin (26/10) dini hari untuk memastikan penanganan korban sekaligus bertemu dengan keluarga yang ditinggalkan.
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